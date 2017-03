Sport in tv, Juventus-Porto è su Premium Sport, mentre la Roma in chiaro su TV8

Quella che va da lunedì 13 a domenica 19 marzo è un’altra settimana ricca di numerosi eventi sportivi, visibili sia in chiaro sul digitale terrestre, sia sui canali della pay tv. Per gli appassionati di calcio l’attenzione è rivolta alle coppe europee, con la Juventus in campo martedì contro il Porto per giocarsi il passaggio ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Allegri, unica italiana ancora in corsa per il titolo dopo l’eliminazione del Napoli, riparte dal 2-0 conquistato nella gara di andata e deve fare attenzione a non sottovalutare i portoghesi. La diretta del match è offerta alle 20.45 da Premium Sport, mentre l’altra sfida della serata Leicester-Siviglia si può gustare anche in chiaro su Retequattro.





tocca invecee in particolare alla, chiamata a recuperare il 4-2 subito al. Nel match di ritorno - disponibile sue su- i giallorossi cercheranno di sfruttare il, anche se non sarà facile vista la condizione deie il momento buio della squadra di

Nel weekend spazio nuovamente alla Serie A, che sabato 18 propone gli anticipi Torino-Inter (diretta alle 18.00 su Sky Supercalcio e Premium Sport) e Milan-Genoa (diretta alle 20.45 su Premium Sport e Sky Sport 1), mentre domenica punta i riflettori principalmente su Empoli-Napoli, Juventus-Sampdoria e Roma-Sassuolo.

A chiudere la settimana, però, non c’è solo il calcio italiano: se la Premier League inglese offre uno dei big match più attesi del campionato, Manchester City-Liverpool (diretta domenica alle 17.30 su Sky Sport 3), il 19 marzo è anche il giorno della finalissima dell’ATP di tennis in scena sui campi in cemento di Indian Wells (live alle 21.00 su Sky Sport 2).

Lunedì 13 Marzo

ore 20.45 FA Cup: Chelsea-Mancheter Utd (Fox Sports)

ore 20.45 Serie A: Lazio-Torino (Sky Supercalcio, Premium Sport)

Martedì 14 Marzo

ore 20.45 Champions League: Juventus-Porto (Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Leicester-Siviglia (Premium Sport 2, Retequattro)

Mercoledì 15 Marzo

ore 20.45 Champions League: Monaco-Manchester City (Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Atletico Madrid-Leverkusen (Premium Sport 2)

Giovedì 16 Marzo

ore 21.05 Europa League: Roma-Lione (Sky Sport 1, TV8)

ore 21.05 Europa League: Manchester United-Rostov (Sky Sport 3)

Venerdì 17 Marzo

ore 20.30 Serie B: Perugia-Benevento (Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 20.45 Serie A: Las Palmas-Villarreal (Sky Sport Plus)

Sabato 18 Marzo

ore 17.00 Sci: Slalom Speciale Femminile (Eurosport 2)

ore 18.00 Torino-Inter (Sky Supercalcio, Premium Sport)

ore 20.45 Serie A: Milan-Genoa (Sky Sport 1, Premium Sport)

Domenica 19 Marzo

ore 17.30 Premier League: Man City-Liverpool (Sky Sport 3)

ore 20.45 Serie A: Roma- Sassuolo (Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)

ore 21.00 Ligue 1: PSG-Lione (Premium Sport 2)

ore 21.00 Tennis: ATP Indian Wells, Finale (Sky Sport 2)