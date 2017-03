Sport in tv, Italia-Albania è in chiaro su Rai 1, l'esordio di F1 e MotoGP in diretta solo su Sky

Una settimana davvero ricca di eventi sportivi sta per approdare sul piccolo schermo con una serie di appuntamenti imperdibili. I principali campionati di calcio si fermano per lasciare spazio alle Nazionali, in campo per le Qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Il 24 marzo tocca agli azzurri guidati da Gian Piero Ventura, impegnati contro l'Albania in una sfida cruciale per la corsa al primato del girone che Buffon e compagni si stanno contendendo con la formidabile Spagna. Il match è visibile in chiaro su Rai 1, mentre tutte le altre gare in programma saranno visibili sui canali Sky. All’estero riflettori puntati su Argentina-Cile, in programma giovedì 23 marzo alle 00.30 su Sky Supercalcio, per gustarsi la rivincita tra le due finaliste dell’ultima edizione della Coppa America.



Ma la grande attesa della settimana è rivolta soprattutto ai motori, con F1 e MotoGP pronte a scendere in pista per il primo appuntamento della stagione. Dopo il titolo di Nico Rosberg e il suo successivo ritiro dalle corse, Lewis Hamilton vuole tornare al più presto sul gradino più alto del podio, anche se il suo nuovo compagno di scuderia Valtteri Bottas non intende stare a guardare. I tempi fatti registrare nei primi test hanno portato molta fiducia anche in casa Ferrari, desiderosa di rivincita dopo alcune stagioni piuttosto deludenti. Come di consueto il primo Gran Premio si corre in Australia sul circuito di Melbourne e sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport F1, con la gara in programma domenica 26 marzo alle 7 del mattino e in replica su Rai 1 a partire dalle 14.00.





Nello stessoanche il Motomondiale spegnerà i semafori per la gara d’esordio sullo spettacolare circuito di, in. Anche nelle due ruote si prospetta unaricca dial limite della fisica:, che qui ha trionfato un anno fa, spera di riportare al titolo la sua nuova, con la quale sembra aver già trovato un buon. Più in difficoltà è apparso invece: nei primi test ilnon è riuscito a esprimersi al meglio ma idel nove voltedel mondo sperano di averlo tra i principalidel 2017. L'appuntamento è fissato alle ore 20.00 di domenica sue insua partire dalle ore 23.00.

Lunedì 20 Marzo

ore 15.00 Film: Quella sporca ultima meta (Sky Cinema Classic)

ore 20.30 Serie B: Entella-Salernitana (Sky Supercalcio, Sky Calcio 1)

ore 20.45 Lega Pro: Bassano-Venezia (Rai Sport HD)

Martedì 21 Marzo

ore 15.30 Giro di Catalogna, 1a tappa (Eurosport)

ore 20.45 Basket, Eurolega: Panathinaikos-EA7 Milano (Fox Sports)

Mercoledì 22Marzo

ore 16.00 Tennis, ATP Miami, 1a giornata (Sky Sport 2, Sky Sport 3)

ore 20.45 Amichevole: Germania-Inghilterra (Fox Sports)

Giovedì 23 Marzo

ore 11.50 Film: Million Dollar Baby (Rai Movie)

ore 18.00 MotoGP - GP Qatar, Prove Libere 1 (Sky Sport MotoGP)

ore 20.40 Under 21: Polonia-Italia (Rai Sport HD)

ore 00.30 Argentina-Cile (Sky Supercalcio)

Venerdì 24 Marzo

ore 02.00 F1 - GP Australia, Prove Libere 1 (Sky Sport F1)

ore 06.00 F1 - GP Australia, Prove Libere 2 (Sky Sport F1)

ore 16.00 MotoGP - GP Qatar, Prove Libere 2 (Sky Sport MotoGP)

ore 19.00 MotoGP - GP Qatar, Prove Libere 3 (Sky Sport MotoGP)

ore 20.45 Italia-Albania (Rai 1, Rai 4)

Sabato 25 Marzo

ore 04.00 F1 - GP Australia, Prove Libere 3 (Sky Sport F1)

ore 07.00 F1 - GP Australia, Qualifiche (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

ore 16.25 Film: Cinderella Man (Sky Cinema Max)

ore 18.00 MotoGP - GP Qatar, Prove Libere 4 (Sky Sport MotoGP)

ore 18.35 MotoGP - GP Qatar, Qualifiche 3 (Sky Sport MotoGP)

Domenica 26 Marzo

ore 07.00 F1 - GP Australia, Qualifiche (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

ore 12.30 Serie B: Verona-Pisa (Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 20.00 MotoGP - GP Qatar, Gara (Sky Sport MotoGP)

