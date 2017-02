Sport in tv, F1: le gare in chiaro del mondiale 2017 trasmesse in diretta dalla Rai

Il conto alla rovescia verso il via della nuova stagione di F1 sta per arrivare al capolinea e le scuderie sono pronte a lanciare in pista le nuove monoposto. Saranno ben venti i Gran Premi che i piloti dovranno affrontare per arrivare alla fine di un anno che si preannuncia già ricco di rivincite (quella di Hamilton dopo il titolo mancato) di riscatti (della Ferrari dopo le ultime stagioni deludenti) e di conferme (il giovane Verstappen su tutti, oltre al nuovo volto Mercedes, Bottas). Come era già successo durante gli ultimi anni, la piattaforma Sky si è aggiudicata la diretta di tutte le gare del calendario, con ben undici di queste in esclusiva. Infatti la Rai seguirà live soltanto nove appuntamenti del Mondiale – tra cui gli immancabili GP di Monaco, Monza e il round conclusivo sul circuito di Abu Dhabi - mentre gli altri saranno trasmessi sui canali free solo in differita. In sostanza non cambia l’offerta della tv di Stato, che abbandona le dirette di Cina, Azerbaihan e Giappone per fare spazio a Bahrain, Austria e Stati Uniti.



Ovviamente il canale tematiconon si soffermerà solo sulle gare della Formula 1, ma seguirà le categorie minori di, oltre ai consuetidedicati al meglio di uno dei campionati a quattro ruote più amati e seguiti al mondo.

Tutte le gare in chiaro sui canali Rai

16/04 GP Bahrain

28/05 GP Monaco

09/07 GP Austria

30/07 GP Ungheria

03/09 GP Italia

17/09 GP Singapore

22/10 GP Stati Uniti

29/10 GP Messico

26/11 GP Abu Dhabi

Tutte le gare in esclusiva su Sky

26/03 GP Australia

09/04 GP Cina

30/04 GP Russia

14/05 GP Spagna

11/06 GP Canada

25/06 GP Azerbaijan

16/07 GP Gran Bretagna

27/08 GP Belgio

01/10 GP Malesia

08/10 GP Giappone

12/11 GP Brasile