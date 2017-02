Sport in tv: scopri tutti gli eventi della settimana, dalla Fiorentina in chiaro, a Juventus-Porto su Premium

Calcio, sci, basket e motori: sono solo alcuni degli sport che si preparano a vivere un’altra settimana di eventi imperdibili, disponibili in chiaro sui canali del digitale terrestre e sulla pay tv grazie alle piattaforme Sky e Premium. Si parte subito forte con il posticipo della 26° giornata di Serie B tra Verona e Spal, in programma lunedì su Sky Sport e Sky Supercalcio. I riflettori delle competizioni europee si accendono invece martedì e proseguono nelle giornate di mercoledì e giovedì: dopo la notte del Bernabeu di Real Madrid-Napoli, ora tocca alla Juve affrontare la prova degli ottavi di finale di Champions. Per i bianconeri l’urna di Nyon ha sorteggiato il Porto e la gara di andata è prevista mercoledì allo Juventus Stadium (diretta su Premium Sport). Giovedì tornano invece in campo Roma e Fiorentina, per garantirsi il passaggio del turno dopo le vittorie ottenute rispettivamente contro Villarreal e Borussia M’Gladbach. Oltre ad essere inclusa nella programmazione di Sky Sport, la gara dei Viola di Sousa sarà visibile anche in chiaro su TV8.



Nel weekend riparte invece la Coppa del Mondo di Sci, che dopo le emozioni di St Moritz ci regala le prove di Crans-Montana del SuperG e dello Slalom femminile, oltre alla discesa libera maschile in scena nel territorio norvegese di Kvitfjell (diretta su Eurosport e in chiaro su Rai Sport HD).



Ad arricchire una settimana davvero ricca di impegni per tutti gli amanti dello, sabato mattina si accendono i motori dellaper la prima gara della stagione (diretta in chiaro su Italia 1 ) e a chiudere la domenica sportiva ci pensano Roma-Inter

Lunedì 20 Febbraio

ore 20.30 Serie B: Verona-Spal

ore 20.30 Lega Pro: Cremonese-Alessandria

Martedì 21 Febbraio

ore 20.45 Champions League: Bayer Leverkusen-Atletico Madrid

ore 20.45 Champions League: Manchester City-Monaco

Mercoledì 22 Febbraio

ore 20.45 Champions League: Porto-Juventus

ore 20.45 Champions League: Siviglia-Leicester

Giovedì 23 Febbraio

ore 19.00 Europa League: Roma-Villarreal

ore 21.05 Europa League: Fiorentina- Borussia M’Gladbach

Venerdì 24 Febbraio

ore 11.15 Sci, Coppa del Mondo: Discesa Libera maschile

ore 20.45 Ligue 1: Nizza-Montpellier

Sabato 18 Febbraio

ore 05.00 Mondiale Superbike: GP Australia

ore 20.45 Serie A: Juventus-Empoli

Domenica 19 Febbraio

ore 16.15 Liga: Atletico Madrid-Barcellona

ore 20.45 Serie A: Inter-Roma