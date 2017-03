Sport in tv: dalla Roma in Europa League su TV8, alla Superbike in chiaro su Italia 1 e Italia 2. Ecco tutto il meglio della settimana

Lo sport in tv della settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 marzo si prepara a vivere una serie di eventi unici e imperdibili che spaziano dal calcio al rugby, comprendendo anche tennis, basket e motori. Martedì 7 tornano in campo le squadre ancora in corsa per la Champions League, tra cui il Napoli, che con il sostegno del San Paolo cercherà l’impresa contro il Real Madrid (diretta esclusiva alle 20.45 su Premium Sport). L’altra italiana impegnata in settimana oltre i confini è la Roma di Luciano Spalletti, impegnata giovedì nella gara di andata degli ottavi di Europa League in casa del Lione. Oltre ad essere trasmessa su Sky Sport 1, la gara dei giallorossi è visibile in chiaro su TV8. Nella stessa sera si apre l’attesissimo Indian Wells tennistico, offerto da Sky Sport 2 e Sky Sport 3.





Gliproposti in tv, però, non finiscono qui, dato che ad aprire la 28a giornata dici pensano, nell’anticipo in programma venerdì 10 alle 20.45 offerto da. Per le due squadre si tratta deldella stagione, dopo la gara di andata, la finale die i quarti di Coppa Italia . Finora due verdetti su tre sono risultati favorevoli ai ragazzi di, che cercheranno ilcontro una squadra che nel corso dell’ultimo periodo si è rafforzata molto e non vuole fare sconti a nessuno.

Sabato è il giorno da cerchiare in rosso sul calendario, perché oltre al secondo GP stagionale della Superbike (diretta su Eurosport e in chiaro su Italia 1 e Italia 2), l’Italia del rugby torna all’Olimpico di Roma per affrontare la Francia nella quarta giornata del Sei Nazioni, torneo seguito interamente da Dmax. A chiudere la goprmata ci pensano Genoa e Sampdoria, chiamate a contendersi il derby della Lanterna in onda su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport.

Lunedì 6 Marzo

ore 20.30 Serie B: Frosinone-Cittadella (Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Sky Supercalcio)

ore 21.00 Premier League: West Ham-Chelsea (Sky Sport 3)

Martedì 7 Marzo

ore 20.45 Champions League: Napoli-Real Madrid (Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Arsenal-Bayern Monaco (Premium Sport 2)

Mercoledì 8 Marzo

ore 20.45 Champions League: Barcellona-PSG (Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Borussia Dormund-Benfica (Premium Sport 2)

Giovedì 9 Marzo

ore 20.00 Tennis: ATP Indian Wells (Sky Sport 2, Sky Sport 3)

ore 21.05 Europa League: Lione-Roma (Sky Sport 1, TV8)

Venerdì 10 Marzo

ore 20.05 Rugby, Sei Nazioni: Galles-Irlanda (Dmax)

ore 20.45 Serie A: Juventus-Milan (Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)

Sabato 11 Marzo

ore 10.00 Superbike: GP Thailandia - Gara 1 (Italia 1, Italia 2, Eurosport)

ore 14.30 Rugby, Sei Nazioni: Italia-Francia (Dmax)

ore 20.45 Serie A: Genoa-Sampdoria (Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)

Domenica 12 Marzo

ore 10.00 Superbike: GP Thailandia - Gara 2 (Italia 1, Italia 2, Eurosport)

ore 15.00 Serie A: Inter-Atalanta (Premium Calcio 1, Sky Calcio 1)