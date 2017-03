Sport in tv, Coppa Italia: Roma-Lazio e Napoli-Juve sono in chiaro su Rai 1

Lo sport in tv si prepara a vivere una settimana ricca di eventi imperdibili che vanno dai motori al grande calcio italiano e internazionale. I riflettori sono puntati sulla Coppa Italia che ritrova in campo Roma-Lazio e Napoli-Juventus per le semifinali di ritorno. Martedì 4 aprile, in contemporanea con la Serie B impegnata nel turno infrasettimanale in diretta esclusiva su Sky, Rai 1 offre in chiaro il derby della Capitale, decisivo per l’accesso alla finalissima. I biancocelesti partono favoriti dopo il 2-0 ottenuto all’andata, ma dovranno ben guardarsi dalla corazzata di Spalletti, determinata a concludere la stagione nel migliore dei modi dopo l’eliminazione dall’Europa League. Ancora più cruciale sarà la sfida del San Paolo tra Napoli e Juventus, in programma mercoledì 5 aprile, sempre su Rai 1. Le due squadre si incrociano nuovamente dopo il big match disputato domenica, valido per la 30° giornata di campionato. L’andata di Coppa fu favorevole ai bianconeri, vittoriosi per 3-1 dopo una sfida alimentata da veleni e polemiche.





Domenica 9 aprile sarà invece il grande giorno dei motori, con il ritorno in pista sia della F1 sia della MotoGP, entrambe chiamate alla seconda gara del Mondiale. Dopo le emozioni dell’esordio in Australia, il circus delle quattro ruote sbarca in Cina per correre nel modernissimo circuito di Shanghai, dove la Ferrari cercherà il bis dopo l’entusiasmante vittoria conquistata da Vettel a Melbourne. Il team di Arrivabene non dovrà però sottovalutare Mercedes e Red Bull, in un Gran Premio che si preannuncia molto aperte fino all’ultimo giro. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 alle 8 del mattino, ma verrà proposta in replica su Rai 1 alle 14.00.





Anche ilè pronto a regalarci un altrodi spettacolo, duelli emozzafiato. Insi riparte dalla vittoria dinella gara dele dalla voglia di rivincita del campione in caricae di un sorprendente, salito sul gradino più basso del podio a. A Termas de Río Hondo, insomma, tutti hanno buoni motivi per fare bene e anticipare gli altri piloti al. Le tre classi delle due ruote saranno sotto gli attenti riflettori di, con ladellein chiaro sua partire dalle 21.00.

Lunedì 3 aprile

ore 20.30 Serie B: Frosinone-Avellino (Sky Calcio 2)

ore 20.45 Serie A: Inter-Sampdoria (Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)

Martedì 4 aprile

ore 20.30 Serie B: Spal-Novara (Sky Calcio 1)

ore 20.30 Serie B: Verona-Spezia (Sky Calcio 2)

ore 20.45 Coppa Italia: Roma-Lazio (Rai 1)

Mercoledì 5 aprile

ore 19.30 Liga: Barcellona-Siviglia (Fox Sports)

ore 20.45 Coppa Italia: Napoli-Juventus (Rai 1)

ore 21.00 Premier League: Chelsea-Manchester City (Sky Sport 1, Sky Sport 3)

Giovedì 6 aprile

ore 20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos (Sky Sport Plus)

ore 21.00 Golf, Augusta Masters: 1° giornata (Sky Sport 2)

Venerdì 7 aprile

ore 04.00 F1 - GP Cina, Prove Libere 1 (Sky Sport 1, Sky Sport F1)

ore 15.00 MotoGP - GP Argentina, Prove Libere 1 (Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP)

ore 20.45 Basket, Eurolega: EA7 Milano-Unics Kazan (Sky Sport Plus)

Sabato 8 aprile

ore 09.00 F1 - GP Cina, Qualifiche (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

ore 19.10 MotoGP - GP Argentina, Qualifiche (Sky Sport MotoGP)

ore 20.45 Serie A: Juventus-Chievo (Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)

Domenica 9 aprile

ore 08.00 F1 - GP Cina, Gara (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

ore 20.45 Serie A: Lazio-Napoli (Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)

ore 21.00 MotoGP - GP Argentina, Gara (Sky Sport MotoGP)