Sport in tv: dalla Champions su Premium ai Mondiali di sci su Rai Sport, ecco tutti gli eventi della settimana

Il mondo dello sport si prepara a vivere un’altra settimana di grandissimi eventi italiani e internazionali, a partire dal ritorno della Champions e dell’Europa League. Il calcio europeo torna con le sue competizioni più importanti, che tra martedì e giovedì vivranno le gare di andata rispettivamente degli ottavi e dei sedicesimi di finale. Sono diverse le squadre italiane ancora impegnate oltre confine: il 15 febbraio il Napoli sfida in trasferta i campioni del Real Madrid (diretta su Premium Sport), mentre giovedì 16 spazio a Borussia M’Gladbach-Fiorentina e Villarreal-Roma, con quest’ultimo match visibile sia su Sky Sport 1 sia in chiaro su TV8.

Aria d’Europa anche per la pallavolo maschile con le gare delle italiane Modena, Civitanova e Perugia trasmesse in diretta dal canale Fox Sports. Su Rai Sport ed Eurosport proseguono invece per tutta la settimana gli appuntamenti con i mondiali di sci in scena a St. Moritz, mentre bisogna nel weekend tornano le emozioni della Serie A, che nella 25° giornata di campionato offre il big match tra Milan e Fiorentina.

Lunedì 13 Febbraio

ore 20.45 Serie A: Lazio-Milan

ore 09.30 Mondiali Sci: Discesa Maschile di Combinata Nordica

Martedì 14 Febbraio

ore 20.45 Champions League: PSG-Barcellona

ore 20.45 Champions League: Benfica-Borussia Dortmund

Mercoledì 15 Febbraio

ore 20.45 Champions League: Real Madrid-Napoli

ore 20.45 Champions League: Bayern Monaco-Arsenal

Giovedì 16 Febbraio

ore 20.45 Europa League: Borussia M’Gladbach-Fiorentina

ore 20.45 Europa League: Villarreal-Roma

Venerdì 17 Febbraio

ore 20.45 Serie A: Juventus-Palermo

ore 09.30 Mondiali Sci: Slalom Gigante Maschile

Sabato 18 Febbraio

ore 16.15 Liga: Real Madrid-Espanyol

ore 15.30 Bundesliga: Hertha-Bayern Monaco

Domenica 19 Febbraio

ore 20.45 Serie A: Milan-Fiorentina

ore 09.30 Mondiali Sci: Slalom Speciale Maschile