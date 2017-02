Sport in tv, 21 febbraio 2017: Champions League, Manchester City-Monaco è in chiaro su Canale 5

Lo sport in tv di martedì 21 febbraio (guarda tutta la programmazione) propone le due sfide in programma negli ottavi di finale di Champions League. Dopo i match della prima settimana di gare, in cui il Napoli ha affrontato il Real Madrid al Bernabeu, la coppa dalle grandi orecchie torna a emozionare tutti gli amanti del calcio con Manchester City-Monaco e Bayer Leverkusen-Atletico Madrid. Oltre ad essere disponibilesui canali pay di Premium Sport - come tutto il pacchetto Champions -, la gara dei ragazzi di Guardiola è in chiaro su Canale 5, con diretta dal campo di gioco a partire dalle 20.45. Sulla carta gli inglesi sembrerebbero i favoriti per il passaggio del turno, ma non va affatto sottovalutato il potenziale del Monaco, protagonista di un’ottima fase a gironi. In contemporanea si gioca anche Bayern Leverkusen-Atletico Madrid, offerta Premium Sport 2. Simeone vuole far bene in una competizione che nelle ultime edizioni ha sempre visto il suo club protagonista assoluto, ma ha sempre lasciato i madridisti con l’amaro in bocca dopo la doppia beffa subita nelle due finali perse con i cugini del Real.

Curiosità : Due le pellicole cinematografiche dedicate allo sport proposte nella giornata di martedì. Alle 7.00 Sky Cinema Comedy ripropone Rapimento per Sport, film in cui due tifosi di basket, fedelissimi dei Boston Celtic rapiscono i migliori giocatori avversari per garantire alla loro squadra il campionato; mentre alle 22.50 su Sky Cinema Cult viene trasmesso Whip It! che narra la storia di una ragazzina di Booden e della sua passione per il roller derby, uno sport femminile acrobatico su pattini a rotelle.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

Ore 20.45 Champions League: Manchester City-Monaco (diretta su Canale 5 e Premium Sport)

Ore 20.45 Champions League: Bayer Leverkusen-Atletico Madrid (diretta su Premium Sport 2)

ore 01.00 NHL: NY Rangers-Montreal (diretta su Fox Sports)