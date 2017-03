Sport in tv, 9 marzo 2017: Europa League, Lione-Roma è live in chiaro su TV8

Lo sport in tv del 9 marzo (guarda tutta la programmazione) offre in chiaro su TV8 il confronto tra Lione e Roma, una delle sfide più attese degli ottavi di finale dell’Europa League. Dopo aver battuto il Villarreal nei sedicesimi, l’urna di Nyon ha sorteggiato il Lione come prossimo avversario dei giallorossi, che nella gara di andata in scena al Parc Olympique hanno l’occasione di riscattarsi dopo la sconfitta subita in campionato nello scontro diretto con il Napoli. Oltre alla Roma, in serata scendono in campo anche le altre squadre ancora in corsa per la prestigiosa coppa europea (partite trasmesse in esclusiva sui canali Sky), tra cui il Manchester United, impegnato in trasferta contro il Rostov (diretta alle 19.00 su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2.





Sky Sport 3 si concentrano invece sulla prima giornata dell’Indian Well , il prestigioso torneo annuale diche si svolge sui campi in cemento della, dove l’anno scorso trionfarono il serboe la bielorussa Viktoryja Azarenka.

Curiosità : tra i film in uscita al cinema nel secondo giovedì di Marzo arriva "Bleed - Più forte del destino" una pellicola incentrata sul mondo della boxe che racconta le vicende di Vinny Pazienza, un pugile italoamericano famoso sia per le sue straordinarie vittorie sul ring che per la sua vita privata fatta di eccessi e stravaganze.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 12.00 Freestyle: Coppa del Mondo - Dual Moguls (diretta su Eurosport)

ore 14.00 Ciclismo: Tirreno-Adriatico, II Tappa (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport 2)

ore 19.00 Europa League: Rostov-Manchester Utd (diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2)

ore 19.00 Europa League: Copenhagen-Ajax (diretta su Sky Calcio 3)

ore 20.00 Tennis, ATP Indian Wells (diretta su Sky Sport 2 e Sky Sport 3)

ore 20.05 Eurolega: Maccabi-EA7 Milano (diretta su Fox Sports)

ore 21.05 Europa League: Lione-Roma (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e TV8)

ore 21.05 Europa League: Shalke 04-Borussia M. (diretta su Sky Calcio 2)

ore 03.00 World Rally Championship: Messico (diretta su Sky Sport Plus)