Sport in tv, 9 aprile 2017: F1 e MotoGP in replica rispettivamente su Rai 1 e TV8

Lo sport in tv del 9 aprile (guarda tutta la programmazione di oggi) è pronto per vivere una giornata ricca di eventi imperdibili a partire dal rombo dei motori della F1, in pista alle ore 8 per la seconda gara della stagione. Dopo le emozioni di Melbourne, il circus delle quattro ruote si sposta a Shanghai, in Cina, dove la Ferrari si presenta più determinata che mai, forte del primo posto ottenuto da Vettel in Australia. La scuderia di Maranello è attesa dunque da un test molto importante per confrontarsi nuovamente con Mercedes e Red Bull. Come già accaduto nel weekend di apertura, anche il Gran Premio della Cina sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport 1 e Sky Sport F1, ma verrà proposto in replica su Rai 1 alle ore 14.00.

Dalla F1 si passa quindi al Motomondiale, con i piloti impegnati sull'insidioso circuito di Termas de Rio Hondo per il GP dell'Argentina. Qui la posta in palio è altissima e sono davvero molti i pretendenti al gradino più alto del podio. Il nuovo arrivato in casa Yamaha Maverick Vinales ha subito messo in mostra le sue doti migliori, conquistando la vittoria già in Qatar davanti agli italiani Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Il Dottore vorrebbe lasciarsi alle spalle i problemi riscontrati nei test e anche gli spagnoli Marc Marquez e Jorge Lorenzo scalpitano dalla voglia di tornare davanti a tutti. Tutto lo spettacolo delle tre classi è visibile in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP, mentre in chiaro su TV8 sarà proposta la replica integrale della gara a partire da mezzanotte.

Se il mondo delle corse non bastasse ad animare la domenica sportiva, gli abbonati potranno seguire tutte le sfide di Serie A in programma nella 31a giornata stagionale. Alle 12.30 scendono in campo Sampdoria e Fiorentina (diretta su Sky Supercalcio e Premium Sport), entrambe reduci dai tre punti conquistati rispettivamente su Inter e Bologna. I nerazzurri sono invece attesi alle 15.00 dalla trasferta di Crotone, determinante per capire se l'effetto Pioli sta già svanendo oppure se Icardi e compagni possono ancora puntare all'Europa (diretta su Sky Sport 1 e Premium Sport 2). Tra le partite del pomeriggio, un'attenzione particolare è rivolta a San Siro dove il Milan di Montella attendono il Palermo (diretta su Premium Calcio 2 e Sky Calcio 2), mentre alle 20.45 la Lazio di Inzaghi, che in settimana ha conquistato la finale di Coppa Italia superando la Roma, sfida il Napoli di Sarri, proveniente dal doppio confronto del San Paolo con la Juventus (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport).

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di domenica 9 aprile



ore 08.00 F1, GP Cina: Gara (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport F1)

ore 08.30 Maratona di Parigi (diretta su Eurosport)

ore 12.00 Liga: Granada-Valencia (diretta su Fox Sports)

ore 12.30 Serie A: Sampdoria-Fiorentina (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1, Premium Sport)

ore 14.15 Basket, Serie A2: Recanati-Bologna (diretta su Sky Sport 2)

ore 14.30 Premier League: Sunderland-Man Utd (diretta su Sky Sport 3)

ore 14.30 Eredivisie: Zwolle-Feyenoord (diretta su Fox Sports)

ore 14.40 MotoGP, GP Argentina: Warm Up (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 15.00 Serie A: Crotone-Inter (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Premium Sport 2)

ore 15.00 Serie A: Milan-Palermo (diretta su Sky Calcio 2, Premium Calcio 2)

ore 15.00 Serie A: Bologna-Roma (diretta su Sky Calcio 3, Premium Calcio 1)

ore 15.00 Serie A: Cagliari-Torino (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie A: Udinese-Genoa (diretta su Sky Calcio 5, Premium Calcio 3)

ore 15.30 Bundesliga: Herta Berlino-Augsburg (diretta su Sky Sport Plus)

ore 17.00 Premier League: Everton-Leicester (diretta su Sky Sport 3)

ore 17.15 Serie B: Brescia-Spal (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 2)

ore 18.00 Basket, Serie A: Milano-Venezia (diretta su Sky Sport 2)

ore 18.00 Moto3, GP Argentina: Gara (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 18.30 Liga: Osasuna-Leganes (diretta su Fox Sports)

ore 19.20 Moto2, GP Argentina: Gara (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 20.45 Liga: Las Palmas-Betis (diretta su Fox Sports)

ore 21.00 MotoGP, GP Argentina: Gara (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 20.00 Golf: Augusta Masters, Finale (diretta su Sky Sport 2)

ore 20.40 Basket, Serie A: Pistoia-Capo d’Orlando (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.45 Serie A: Lazio-Napoli (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1, Premium Sport)

ore 21.00 Ligue 1: PSG-Guingamp (diretta su Premium Sport 2)

ore 21.30 NBA: Atalanta-Cleveland (diretta su Sky Sport 3)

ore 22.00 MLS: Orlando City-New York Red Bulls (diretta su Eurosport)

ore 01.00 NHL: NY Rangers-Pittsburgh (diretta su Fox Sports)