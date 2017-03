Sport in tv, 8 marzo 2017: Champions League, Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Benfica sono su Premium Sport

Lo sport in tv dell’8 marzo (guarda tutta la programmazione) si sofferma sulle due gare di ritorno degli ottavi della Champions League. Dopo i verdetti di Napoli-Real Madrid e Arsenal-Bayern Monaco, nella serata di mercoledì tocca a Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Benfica, entrambe offerte in esclusiva sui canali Premium con fischio d’inizio previsto alle 20.45. Se al Camp Nou la squadra di Luis Enrique sogna la remuntada dopo il sorprendente 4-0 a senso unico subito nella gara di andata, sembra molto più incerto il risultato finale dell’altro match della giornata: il Benfica si presenta al Signal Iduna Park di Dortmund forte del piccolo vantaggio firmato Kostas Mitroglou. I tedeschi, però, non intendono abbandonare la competizione e il supporto dei tifosi di casa potrebbe essere l’arma in più per ribaltare il risultato e accedere al turno successivo.



In Premier League, invece, scendono in campo Manchester City e Stoke City, visibile in diretta su Sky Sport 1 alle 21.00, con i ragazzi di Guardiola obbligati a vincere per non lasciarsi scappare il secondo posto in classifica, occupato al momento dal Tottenham.





Curiosità

: nella giornata che celebra la Festa della Donna, alle ore 17.15 Rai Movie propone una pellicola della boxe al femminile firmata Clint Eastwood. Si tratta di Million Dollar Baby, film del 2004 che narra le vicende di Maggie Fitzgerald e della sua irrefrenabile passione per la boxe.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 14.00 Ciclismo: Tirreno-Adriatico (diretta su Eurosport 2)

ore 14.00 Freestyle: Coppa del Mondo - Moguls (diretta su Eurosport)

ore 15.55 Youth League: Real Madrid-Ajax (diretta su Premium Sport 2)

ore 18.00 Eurocup: Krasnodar-Zenit (diretta su Eurosport 2)

ore 18.45 Liga: Deportivo-Betis (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Champions League: Barcellona-PSG (diretta su Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Borussia Dortmund-Benfica (diretta su Premium Sport 2)

ore 20.45 Eurocup: Valencia Basket-Khimki Mosca (diretta su Eurosport 2)

ore 21.00 Premier League: Manchester City-Stoke City (diretta su Sky Sport 1)

ore 01.45 Copa Libertadores: Flamengo-San Lorenzo (diretta su Fox Sports)

ore 04.30 NBA: Golden State-Boston (diretta su Sky Sport 2)