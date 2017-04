Sport in tv, 8 aprile 2017: le qualifiche di F1 e MotoGP sono in replica su Rai 2 e TV8

Lo sport in tv di sabato 8 aprile (guarda tutta la programmazione di oggi) offre una serie di spettacolari eventi che vanno dal calcio ai motori, passando anche dal golf al basket. La giornata sportiva comincia alle 6 con l'ultima sessione delle Prove Libere di F1 e prosegue alle 9, quando si spegneranno i semafori per la caccia alla Pole Position. La diretta è offerta su Sky Sport 1 e Sky Sport F1, ma le qualifiche verrano replicate integralmente in chiaro alle 14.00 su Rai 2.

Nel pomeriggio la Serie A offre i primi assaggi della 31a giornata stagionale, con Empoli e Pescara (alle 15.00 su Sky Calcio 1) in campo per uno scontro cruciale in chiave salvezza, mentre alle 18.00 si gioca Atalanta-Sassuolo (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1), con i bergamaschi determinati a continuare il sogno Europa. Alle 20.45 spazio ai campioni in carica della Juventus, impegnati nella gara interna con il Chievo che potrebbe portare i ragazzi di Allegri a +9 dalla Roma, in attesa delle altre sfide in programma domenica 9 aprile. Il match di Torino si può seguire live su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport e Sky Calcio 1.



Per le emozioni della MotoGP bisognerà invece aspettare le 19.10, quando i piloti della classe regina scenderanno in pista per le qualifiche del GP d'Argentina, visibili live su Sky Sport MotoGp e in replica alle 21.15 su TV8.



Il calcio si concentra invece sulla 35a giornata della Serie B, pronta a regalare un altro turno di gol, azioni spettacolari e colpi di scena. Nel menù della giornata il piatto forte è senza dubbio Ascoli-Frosinone (diretta su Sky Calcio 8), con i ciociari reduci da due pareggi consecutivi e costretti a vincere se non vogliono perdere la vetta della classifica. In zona playoff attenzione invece a Cittadella-Benevento (diretta su Sky Calcio 4), separate soltanto da tre lunghezze in classifica.

Nei principali campionati esteri il Chelsea di Antonio Conte sfida il Bournemouth per mantenere a distanza il Tottenham (diretta alle 18.30 Sky Sport 3), mentre in Liga riflettori puntati sull’attesissimo derby di Madrid tra Real e Atletico (diretta alle 16.15 su Fox Sports).

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di sabato 8 aprile





ore 06.00 F1, GP Cina: Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport 1

ore 09.00 F1, GP Cina: Qualifiche (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport F1)

ore 13.00 Liga: Espanyol-Alaves (diretta su Sky Sport Plus)

ore 13.30 Premier League: Tottenham-Watford (diretta su Sky Sport 3)

ore 14.00 Moto3, GP Argentina: Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 14.55 MotoGP, GP Argentina: Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 15.00 Serie A: Empoli-Pescara (diretta su Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie B: Trapani-Perugia (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie B: Spezia-Bari (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie B: Cittadella-Benevento (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie B: Ternana-Salernitata (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie B: Avellino-Carpi (diretta su Sky Calcio 6)

ore 15.00 Serie B: Pisa-Cesena (diretta su Sky Calcio 7)

ore 15.00 Serie B: Ascoli-Frosinone (diretta su Sky Calcio 8)

ore 15.00 Serie B: Latina-Vicenza (diretta su Sky Calcio 9)

ore 15.00 Serie B: Pro Vercelli-Entella (diretta su Sky Calcio 10)

ore 15.55 Moto2, GP Argentina: Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 16.00 Premier League: Stoke City-Liverpool (diretta su Sky Sport 3)

ore 16.15 Liga: Real Madrid-Atletico Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 17.00 Ligue 1: Angers-Monaco (diretta su Premium Sport)

ore 17.35 Moto3, GP Argentina: Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 18.00 Serie A: Atalanta-Sassuolo (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1)

ore 18.30 MotoGP, GP Argentina: Prove Libere 4 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 18.30 Premier League: Bournemouth-Chelsea (diretta su Sky Sport 3)

ore 18.30 Bundesliga: Bayern Monaco-Borussia D. (diretta su Fox Sports)

ore 18.30 Liga: Siviglia-Deportivo (diretta su Sky Sport Plus)

ore 19.10 MotoGP, GP Argentina: Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 20.00 Lione-Lorient (diretta su Premium Sport 2)

ore 20.00 MLS: New England-Houston Dynamo (diretta su Eurosport 2)

ore 20.05 Moto2, GP Argentina: Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 20.45 Serie A: Juventus-Chievo (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport, Sky Calcio 1)

ore 20.45 Liga: Malaga-Barcellona (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Basket, Serie A: Trentino-Sassari (diretta su Sky Sport 3)

ore 21.00 Golf: Augusta Masters, 2a giornata (diretta su Sky Sport 2)

ore 22.00 MLS: DC United-New York City (diretta su Eurosport 2)

ore 04.00 UFC: Cormier-Johnson (diretta su Fox Sports)