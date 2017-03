Sport in tv, 7 marzo 2017: Champions League, Napoli-Real non è in chiaro, mentre Arsenal-Bayern Monaco è su Retequattro

Lo sport in tv di martedì 7 marzo (guarda tutta la programmazione) si concentra quasi interamente sulle gare di ritorno degli ottavi della Champions League: alle 20.45 la magia della Coppa dalle grandi orecchie vede in campo Napoli-Real Madrid e Arsenal-Bayern Monaco. Dopo aver vinto in campionato lo scontro diretto con la Roma, i partenopei cercheranno di sfruttare il sostegno del San Paolo per ribaltare il 3-1 subito all’andata dai blancos e accedere ai quarti. A poter vedere, però, il confronto tra i ragazzi di Sarri e i detentori del titolo saranno soltanto gli abbonati: la partita sarà visibile solo su Premium Sport.

Discorso a parte per l’altra sfida della serata, visibile in chiaro su Retequattro con il commento di Giampaolo Gherarducci e l’analisi di Nando Orsi. Dopo il 5-1 inflitto ai Gunners nella gara di andata, la squadra di Ancelotti ha già messo un piede nel turno successivo e nella trasferta inglese è chiamata a gestire il vantaggio senza prendersi rischi inutili. Al termine della sfida, sulla stessa rete andrà in onda il post-partita condotto da Sandro Sabatini con Giorgia Rossi, per ascoltare le esclusive interviste ai protagonisti e rivedere quanto successo sia all’Emirated Stadium sia al San Paolo.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 19.00 Freestyle: Coppa del Mondo-Half Pipe (diretta su Eurosport 2)

ore 20.45 Champions League: Napoli-Real Madrid (diretta su Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Arsenal-Bayern Monaco (diretta su Retequattro e Premium Sport 2)