Sport in tv, 7 aprile 2017: I motori di F1 e MotoGP si accendono in diretta esclusiva su Sky Sport

Lo sport in tv del 7 aprile (guarda tutta la programmazione di oggi) si concentra principalmente sui motori, con F1 e MotoGP nuovamente in pista per il secondo round della stagione. La F1, che nella notte tra giovedì e venerdì ha già effettuato la prima sessione di prove, sarà nuovamente impegnata sul circuito di Shanghai a partire dalle 8 del mattino, orario in cui è prevista la seconda manche delle libere (diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport F1).



Poi le telecamere di Sky si sposteranno in Argentina, dove il Motomondiale si appresta a vivere un weekend di grande spettacolo dopo l’esordio di Losail. Alle 14.00 scattano le prime libere della Moto3, quindi toccherà alla classe regina e infine alla Moto2, per poi riprendere nello stesso ordine per il secondo turno di prove. La diretta di venerdì sarà assegnata a Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP.







Curiosità

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di venerdì 7 aprile

ore 08.00 F1, GP Cina: Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport F1)

ore 14.00 Moto3, GP Argentina: Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP)

ore 15.00 MotoGP, GP Argentina: Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP)

ore 16.00 Moto2, GP Argentina: Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP)

ore 18.10 Moto3, GP Argentina: Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP)

ore 19.00 Eurolega: Darussafaka-Stella Rossa (diretta su Fox Sports)

ore 19.05 MotoGP, GP Argentina: Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP)

ore 20.05 Moto2, GP Argentina: Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP)

ore 20.45 Liga: Villarreal-Ath. Bilbao (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.45 Ligue 1: Lille-Nizza (diretta su Premium Sport)

ore 21.00 Golf: Augusta Masters, 2a giornata (diretta su Sky Sport 2)

ore 02.00 NBA: Houston-Detroit (diretta su Sky Sport 2)