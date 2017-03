Sport in tv, 6 marzo 2017: Il posticipo di Lega Pro Parma-Forlì è in chiaro su Rai Sport HD

Lo sport in tv di lunedì 6 marzo (guarda tutta la programmazione) si sofferma sui posticipi dei principali campionati italiani, pronti a regalare emozioni, gol e tanto spettacolo. La Lega Pro offre il confronto della 28esima giornata Parma-Forlì, visibile in chiaro su Rai Sport HD. Gli Emiliani non possono permettersi passi valsi se vogliono restare in corsa per il primo posto in classifica, occupato attualmente dal Verona.

Gli abbonati Sky potranno invece seguire la diretta di Frosinone-Cittadella, altro match chiave per la zona alta della classifica (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1). Dopo aver vinto lo scontro diretto con il Verona, la squadra di Pasquale Marino ha conquistato un solo punto nella trasferta di Perugia.



Ilpunta invece i riflettori sulla squadra di, chiamata a vincere contro ilper non perdere il vantaggio conquistato su. Il match è trasmesso sualle ore 21.00.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 20.30 Serie B: Frosinone-Cittadella (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1)

ore 20.35 Lega Pro: Parma-Forlì (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.45 Liga: Alaves-Siviglia (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Basket: Cantù-Reggio Emilia (diretta su Sky Sport 2)

ore 21.00 Premier League: West Ham-Chelsea (diretta su Sky Sport 3)