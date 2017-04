Sport in tv, 6 aprile 2017: Golf, l'Augusta Masters è in diretta su Sky Sport 2

Lo sport in tv del 6 aprile (guarda tutta la programmazione di oggi) si prepara a vivere la giornata di apertura dell'Augusta Masters, il primo Major della stagione di golf, trasmesso in diretta su Sky Sport 2 a partire dalle ore 21.00. A tenere alto il tricolore italiano ci sarà Francesco Molinari, che dopo la straordinaria vittoria all'Open di Monza sogna di piazzarsi nella top ten in un torneo nel quale non è mai andato oltre il 19° posto. Negli ultimi mesi, però, il talento torinese ha scalato il World Golf Ranking fino alla 30° posizione e all'Augusta National Golf Club potrebbe confermare ulteriormente il suo eccellente stato di forma.



Nella notte tra giovedì e venerdì da non perdere la prima sessione di prove libere della F1 (diretta alle 4.00 su Sky Sport 1 e Sky Sport F1), impegnata sul circuito cinese di Shanghai per il secondo Gran Premio della stagione. Il circus delle quattro ruote sbarca in Asia dopo le emozioni di Melbourne, dove Vettel ha conquistato il gradino più alto del podio portando grande entusiasmo in casa Ferrari. Per la scuderia di Maranello il weekend alle porte sarà dunque determinante per dimostrare se la Rossa può concretamente puntare al titolo mondiale.



Curiosità : nella puntata di giovedì sarà Bobo Vieri l’ospite d’eccezione atteso nel salotto di EPCC, il late show condotto da Alessandro Cattelan in onda nella seconda serata di Sky Uno. Per l’ex centravanti azzurro non si tratta della prima apparizione al programma: l’anno scorso aveva intrattenuto tutti con selfie, giochi di carte e rivelazioni shock.

Esce al cinema "MMA Love Never Dies", pellicola italiana diretta da Riccardo Ferrero che narra le vicende di Michele Falco, campione del prestigioso circuito di arti marziali, costretto a lottare per non dover sottostare alle richieste del boss Nico Malatesta.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi



I principali eventi di giovedì 6 aprile



ore 19.30 Liga: Eibar-Las Palmas (diretta su Fox Sports)

ore 20.05 Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos (diretta su Sky Sport Plus)

ore 21.00 Golf: Augusta Master, 1a giornata (diretta su Sky Sport 2)

ore 21.30 Liga: Valencia-Celta Vigo (diretta su Fox Sports)

ore 03.00 NHL: Boston-Ottawa (diretta su Fox Sports)

ore 04.00 F1, GP Cina: Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport F1)