Sport in tv, 5 marzo 2017: Sci, Slalom Speciale Maschile live in chiaro su Rai Sport HD

Lo sport in tv di domenica 5 marzo (guarda tutta la programmazione) offre il meglio del calcio italiano e internazionale, a partire dalle sfide della Serie A, oltre ai mondiali di Sci, di scena in Slovenia. Dopo le emozioni dello Slalom Gigante, alle 09.25 inizia la prima manche dello Slalom Speciale maschile, che vede in pista diversi atleti azzurri. L’evento, completamente visibile su Eurosport 2 e in chiaro su Rai Sport HD, continua alle 12.00 con il secondo round sulla pista nera Podkoren di Kranjska Gora.

In giornata gli amanti del calcio possono invece gustarsi tutto lo spettacolo della Serie A, offerto sui canali Premium Sport e Sky Sport. Si comincia con il match delle 12.30, in cui l’Atalanta cercherà di conquistare i tre punti sulla Fiorentina, protagonista di un periodo piuttosto sottotono. Se i nerazzurri si stanno confermando squadra rivelazione del campionato, riuscendo ad espugnare anche il San Paolo di Napoli, i Viola non sono riusciti a digerire l’amara eliminazione in Europa League e anche nella 26esima giornata, contro il Torino, Bernardeschi e compagni si sono fatti rimontare i due gol di vantaggio, portando a casa un solo punto. Per le sorti di mister Sousa, dunque, la sfida di Bergamo potrebbe essere decisiva. Le emozioni continuano alle 15.00, con la Juventus impegnata nella trasferta di Udine (diretta su Premium Sport 2 e Sky Calcio 1) e l’Inter che fa Cagliari (diretta su Premium Calcio 1 e Sky Calcio 2), per concludersi con il posticipo Bologna-Lazio (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Premium Sport). In mezzo vanno in scena anche i due confronti della Serie B, Brescia-Verona (diretta alle 15.00 su Sky Sport 1 e Sky Calcio 7) e Benevento-Salernitana (diretta alle 17.30 su Sky Supercalcio e Sky Calcio 2).

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 09.25 Sci: Slalom Speciale Maschile - I Manche (diretta su Rai Sport ed Eurosport)

ore 12.00 Sci: Slalom Speciale Maschile - II Manche (diretta su Rai Sport ed Eurosport)

ore 12.00 Liga: Sporting Gijon-Deportivo (diretta su Fox Sports)

ore 12.00 Basket, Serie A: Capo d’Orlando-Brescia (diretta Sky Sport 1)

ore 12.30 Serie A: Atalanta-Fiorentina (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Premium Sport)

ore 13.15 Sci di Fondo: 50km maschile (diretta su Eurosport)

ore 14.30 Premier League: Tottenham-Everton (diretta su Sky Sport 3)

ore 14.30 Eredivisie: Groningen-Ajax (diretta su Fox Sports)

ore 15.00 Serie A: Udinese-Juventus (diretta su Sky Calcio 1 e Premium Sport 2)

ore 15.00 Serie A: Cagliari-Inter (diretta su Sky Calcio 2 e Premium Calcio 1)

ore 15.00 Serie A: Torino-Palermo (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie A: Empoli-Genoa (diretta su Sky Calcio 4, Premium Calcio 2)

ore 15.00 Serie A: Crotone-Sassuolo (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie B: Brescia-Verona (diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 7)

ore 15.30 Bundesliga: Eintracht-Friburgo (diretta su Sky Sport Plus)

ore 17.00 Premier League: Sunderland-Manchester City (diretta su Sky Sport 3)

ore 17.30 Serie B: Benevento-Salernitana (diretta su Sky Supercalcio e Sky Calcio 2)

ore 17.30 Bundesliga: Ambuergo-Herta Berlino (diretta su Sky Sport Plus)

ore 18.30 Liga: Las Palmas-Osasuna (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Serie A: Bologna-Lazio (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Premium Sport)

ore 20.45 Liga: Ath. Bilbao-Malaga (diretta su Fox Sports)

ore 21.00 Ligue 1: Monaco-Nantes (diretta su Premium Sport 2)

ore 21.30 NBA: New York-Golden State (diretta su Sky Sport 2)

ore 23.00 NHL: New Jersey-Columbus (diretta su Sky Sport Plus)