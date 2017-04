Sport in tv, 5 aprile 2017: Coppa Italia, Napoli-Juventus è in diretta su Rai 1

Lo sport in tv del 5 aprile (guarda tutta la programmazione di oggi) propone lo scontro del San Paolo tra Napoli e Juventus, decisivo per decretare la seconda finalista della Coppa Italia. Tre giorni dopo il pareggio valido per la 30° giornata di Serie A, le due squadre tornano nuovamente a fronteggiarsi e questa volta ci saranno necessariamente vinti e vincitori, partendo dal 3-1 dell'andata a favore dei bianconeri. Come già successo per Roma-Lazio, anche la gara di mercoledì sarà visibile in chiaro su Rai 1, con diretta a partire dalle ore 20.30.



Il calcio estero sarà invece padrone assoluto sui canali di Sky Sport, che seguirà da vicino le principali gare della Liga e della Premier League. Dopo la clamorosa sconfitta subita domenica con il Crystal Palace, il Chelsea di Antonio Conte deve superare l’ostacolo Manchester City per non perdere ulteriore terreno a vantaggio del Tottenham. Il big match infrasettimanale è offerto alle 21.00 su Sky Sport 1 e Sky Sport 3, mentre su Fox Sports alle 19.30 va in scena Barcellona-Siviglia, sfida decisiva per le sorti di entrambi i club.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di mercoledì 5 aprile



ore 19.30 Liga: Barcellona-Siviglia (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 CEV Champions League: Modena-Civitanova (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.45 Coppa Italia: Napoli-Juventus (diretta su Rai 1)

ore 20.45 Scottish Premiership: Kilmarnock-Rangers (diretta su Premium Sport)

ore 21.00 Premier League: Chelsea-Manchester City (diretta su Sky Sport 1, Sky Sport 3)

ore 21.30 Liga: Leganes-Real Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 02.00 NBA: Boston-Cleveland (diretta su Sky Sport 2)

ore 02.00 NHL: Washington-NY Rangers (diretta su Fox Sports)

