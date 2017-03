Sport in tv, 4 marzo 2017: Sci, lo Slalom Gigante Maschile e il SuperG Femminile sono in chiaro su Rai Sport

Lo sport in tv di sabato 4 marzo (guarda tutta la programmazione) offre una serie infinita di eventi assolutamente da non perdere, a partire dal big match dell’Olimpico Roma-Napoli, decisivo per la lotta al secondo posto (diretta alle 15.00 su diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Premium Sport). Entrambe arrivano allo scontro diretto dopo le sconfitte rimediate in Coppa Italia, rispettivamente contro Lazio e Juventus e serve una prova positiva per ripartire con il piede giusto. A lottare per un posto in Europa c’è anche il Milan di Montella, chiamato a superare la prova Chievo Verona nell’anticipo in scena a San Siro alle ore 20.45.

Nel pomeriggio arriva anche lo spettacolo della Serie B, nuovamente in campo dopo il turno infrasettimanale che ha deciso la 29esima giornata della stagione. Il campionato Cadetto, trasmesso in esclusiva sui canali Sky, vede innanzitutto la Spal impegnata nella gara casalinga contro il Pisa (diretta su Sky Calcio 3), mentre il Bari affronta in trasferta l’Entella (diretta su Sky Calcio 8).



Gli amanti degli sport invernali non possono ovviamente perdersi il triplo appuntamento del giorno con i mondiali di sci, offerti in chiaro su Rai Sport HD oltre che sui canali Eurosport ed Eurosport 2: si comincia alle ore 9.00 con la prima manche dello Slalom Gigante Maschile in programma a Kranjska Gora, in Slovenia, quindi si prosegue alle 12.30 con il secondo round. Alle 03.00 di notte i riflettori si spostano in Corea del Sud per il SuperG Femminile.







ore 09.00 Sci: Slalom Gigante Maschile - I Manche (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 12.30 Sci: Slalom Gigante Maschile - II Manche (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport 2)

ore 13.00 Liga: Leganes-Granada (diretta su Fox Sports)

ore 13.30 Premier League: Man Utd-Bournemouth (diretta su Sky Sport 3)

ore 15.00 Serie A: Roma-Napoli (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Premium Sport)

ore 15.00 Serie B: Avellino-Perugia (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie B: Spal-Pisa (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie B: Carpi-Spezia (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie B : Avellino-Novara (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie B: Cesena-Vicenza (diretta su Sky Calcio 6)

ore 15.00 Serie B: Trapani-Latina (diretta su Sky Calcio 7)

ore 15.00 Serie B: Entella-Bari (diretta su Sky Calcio 8)

ore 15.00 Serie B: Ternana-Pro Vercelli (diretta su Sky Calcio 9)

ore 15.30 Bundesliga: Borussia D.-Bayer Leverkusen (diretta su Sky Sport 3)

ore 15.30 Bundesliga: Colonia-Bayern Monaco (diretta su Sky Sport Plus)

ore 16.15 Liga: Eibar-Real Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 17.00 Ligue 1: PSG-Nancy (diretta su Premium Sport 2)

ore 18.00 Serie A: Sampdoria-Pescara (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1)

ore 18.30 Premier League: Liverpool-Arsenal (diretta su Sky Sport 3)

ore 18.30 Bundesliga: Borussia M'gladbach-Schalke 04 (diretta su Sky Sport Plus)

ore 18.30 Liga: Villarreal-Espanyol (diretta su Fox Sports)

ore 20.00 Ligue 1: Dijon-Nizza (diretta su Premium Sport 2)

ore 20.30 Boxe, Silver WBC Superleggeri: Davies-Mathews (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.45 Serie A: Milan-Chievo (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Sky Supercalcio e Premium Sport)

ore 20.45 Liga: Barcellona-Celta Vigo (diretta su Fox Sports)

ore 21.35 Boxe, WBC Welter: Eggington-Malignaggi (diretta su Sky Sport Plus)

ore 22.40 Boxe, Pesi Superpiuma: Taylor-Gentili (diretta su Sky Sport Plus)

ore 23.10 Boxe, Pesi Massimi: Haye-Bellew (diretta su Sky Sport Plus)

ore 01.00 NHL: NY Rangers-Montreal (diretta su Sky Sport Plus)

ore 03.00 Sci: Super G Femminile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 04.00 UFC: Woodley-Thompson (diretta su Fox Sports)