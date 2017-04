Sport in tv, 4 aprile 2017: Coppa Italia, Roma-Lazio è in chiaro su Rai 1

Lo sport in tv di martedì 4 aprile (guarda tutta la programmazione di oggi) punta i riflettori sul ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Roma e Lazio, visibile in chiaro su Rai 1 alle 20.45. Entrambe le squadre hanno ottenuto i tre punti nell'ultima giornata di Serie A e non vogliono abbandonare il cammino di Coppa con un turno di anticipo. I biancocelesti si stanno rendendo protagonisti di una stagione sopra le aspettative e il raggiungimento della finale sarebbe l'ulteriore dimostrazione dell'ottimo lavoro fatto da Simone Inzaghi. Il 2-0 conquistato all'andata è senza dubbio favorevole a Immobile e compagni, consapevoli della determinazione degli avversari che non possono permettersi di fallire un altro obiettivo dopo l’eliminazione dall’Europa League.



ha lavorato duramente con i suoi durante la sosta che ha lasciato spazio alle nazionali ed è ripartito con la vittoria. Ledel tecnico, però, potrebbero essere legate proprio all'esito della partita con la Lazio, che nel prossimo turno di campionato dovrà fare i conti con ildi Sarri.

Martedì saranno in campo anche le squadre della Serie B, impegnate nel turno infrasettimanale seguito come di consueto in diretta dai canali Sky. Dopo l'anticipo tra Frosinone e Avellino, l'attenzione si concentra su Spal-Novara (Sky Calcio 1) e Verona-Spezia (Sky Calcio 2), cruciali per decretare la nuova capolista in classifica. Dopo il pareggio ottenuto dai ciociari sul campo del Cesena e il K.O. inflitto dall'Avellino alla Spal, il primo posto è stato nuovamente messo in discussione e a spuntarla potrebbe essere proprio il Verona, che nell'ultimo periodo aveva subito un brusco rallentamento.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di martedì 4 aprile

ore 19.30 Liga: Ath. Bilbao-Espanyol (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 Serie B: Spal-Novara (diretta su Sky Calcio 1)

ore 20.30 Serie B: Verona-Spezia (diretta su Sky Calcio 2)

ore 20.30 Serie B: Perugia-Pisa (diretta su Sky Calcio 3)

ore 20.30 Serie B: Benevento-Ternana (diretta su Sky Calcio 4)

ore 20.30 Serie B: Bari-Latina (diretta su Sky Calcio 5)

ore 20.30 Serie B: Salernitana-Cittadella (diretta su Sky Calcio 6)

ore 20.30 Serie B: Vicenza-Trapani (diretta su Sky Calcio 7)

ore 20.30 Serie B: Cesena-Brescia (diretta su Sky Calcio 8)

ore 20.30 Serie B: Carpi-Pro Vercelli (diretta su Sky Calcio 9)

ore 20.30 Serie B: Entella-Ascoli (diretta su Sky Calcio 10)

ore 20.45 Coppa Italia: Roma-Lazio (diretta su Rai 1)

ore 21.00 Premier League: Manchester Utd-Everton (diretta su Sky Sport 3)

ore 21.30 Liga: Atletico Madrid-Real Sociedad (diretta su Fox Sports)

ore 01.00 MLB: Tampa Bay-NY Yankees (diretta su Fox Sports)