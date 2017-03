Sport in tv, 31 marzo 2017: Serie B, su Sky Supercalcio Avellino-Spal e Cesena-Frosinone

Lo sport in tv di venerdì 31 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) offre due anticipi davvero cruciali per la corsa al primo posto della Serie B. Frosinone e Spal, separate da un solo punto in classifica, scendono in campo rispettivamente contro Cesena e Avellino e per entrambe non sono ammessi passi falsi se vogliono aggrapparsi alla prima casella della classifica. Dopo lo scontro diretto nel quale la squadra di Pasquale Marino ha avuto la meglio, i canarini inseguono la terza vittoria consecutiva per tenere a distanza gli avversari della Spal, che con la sconfitta di Ferrara hanno interrotto la striscia di dodici risultati utili consecutivi. Nell’anticipo di apertura della 33a giornata i ragazzi di Semplici sono impegnati sul campo dell’Avellino alle 19.00 (diretta su Sky Supercalcio), mentre i ciociari saranno ospiti del Cesena alle 21.00 (diretta su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio).

In giornata, inoltre, il Crandon Park di Miami ospita le semifinali dell’ATP di tennis, visibili in diretta su Sky Sport 2. L’italia si stringe attorno a Fabio Fognini, per la prima volta tra i primi quattro in un Master 1000 dopo l’impresa di Montecarlo del 2013. Il tennista azzurro si troverà di fronte lo spagnolo Nadal e dovrà superarsi per batterlo e accedere alla finalissima del Torneo.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi



I principali eventi di venerdì 31 marzo

ore 19.00 Serie B: Avellino-Spal (diretta su Sky Supercalcio)

ore 19.00 Tennis: ATP Miami, 1° semifinale (diretta su Sky Sport 2)

ore 19.00 Eurolega: Zalgiris Kaunas-EA7 Milano (diretta su Fox Sports)

ore 19.00 Ligue 1: Guingamp-Nancy (diretta su Premium Sport 2)

ore 20.00 Eurocup: Malaga-Valencia (diretta su Eurosport 2)

ore 20.45 Liga: Espanyol-Betis (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.45 Scottish Premiership: Dundee-Aberdeen (diretta su Premium Sport)

ore 21.00 Serie B: Cesena-Frosinone (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 21.00 Eurolega: Real Madrid-Fenerbahce (diretta su Fox Sports)

ore 01.00 Tennis: ATP Miami, 2° semifinale (diretta su Sky Sport 2)

ore 01.00 NBA: Charlotte-Denver (diretta su Sky Sport 1)

ore 01.00 NHL: NY Rangers-Pittsburgh (diretta su Sky Sport Plus)