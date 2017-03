Sport in tv, 30 marzo 2017: ATP Miami, su Sky Sport 2 i quarti di finale del prestigioso torneo di Tennis

Lo sport in tv di giovedì 30 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) punta tutto sullo spettacolo del grande tennis, con i quarti di finale del Masters 1000 di Miami che decreteranno gli ultimi due semifinalisti del Torneo. Tutti i riflettori sono puntati su Roger Federer che dopo gli Australian Open e gli Indian Wells vorrebbe fare il tris di successi in un 2017 che finora lo ha visto come assoluto protagonista. Lo svizzero deve vedersela alle ore 21.00 contro Berdych, rinnovando dunque la sfida già vissuta a Melbourne durante il primo Grande Slam della stagione. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport 2 e sullo stesso canale a partire dalle ore 01.00 toccherà a Zverev e Kyrgios contendersi l’accesso alle semifinali.

Curiosità : Ivan Zaytsev, lo Zar del volley italiano, sarà uno dei protagonisti del late show di Alessandro Cattelan “EPCC”, in onda nella seconda serata di Sky Uno.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di giovedì 30 marzo

ore 19.00 Eurolega: Efes-Olympiacos (diretta su Fox Sports)

ore 21.00 Tennis, ATP Miami: Federer-Berdych (diretta su Sky Sport 2)

ore 01.00 Tennis, ATP Miami: Zverev-Kyrgios (diretta su Sky Sport 2)