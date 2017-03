Sport in tv, 3 marzo 2017: Gli Europei Indoor di atletica e la Discesa Femminile di sci sono in chiaro su Rai Sport

Lo sport in tv di venerdì 3 marzo (guarda tutta la programmazione) si apre con la prima giornata delle gare degli Europei indoor 2017 di atletica, in programma a Belgrado (Serbia) per tutto il weekend. Riflettori puntati sugli Azzurri in gara, a partire dagli specialisti di salto in lungo - Marcell Jacobs, Filippo Randazzo e Handrew Howe - e salto in alto – Silvano Chesani e Christian Falocchi. La diretta della manifestazione inizierà alle ore 09.30 e sarà visibile su Eurosport 2 e in chiaro su Rai Sport HD.





Nella notte tocca ai, con la tappa di(Corea del Sud) della(diretta alle ore 3.00 su Rai Sport ed). In attesa delle, il grande calcio si concentra sulla, conpronte a contendersi un posto in(diretta alle 20.45 in esclusiva su).

Curiosità : cominciano ufficialmente le fasi finali della Coppa Italia Serie A2 di basket femminile, da poter seguire in diretta streaming sul nostro sito www.datasport.it. Si comincia alle 15.00 con i quarti di finale e nelle giornate di sabato e domenica andranno in scena le semifinali e la finalissima della competizione.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 09.30 Atletica: Europei Indoor (diretta su Rai Sport HD e Eurosport 2)

ore 14.50 Combinata Nordica: HS130, Prova a squadre (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 18.15 Eurolega: Darussafaka-Panathinaikos (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 Bundesliga: Augsburg-Lipsia (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.45 Ligue 1: Bordeaux-Lione (diretta su Premium Sport)

ore 21.00 Eurolega: Barcellona-CSKA Mosca (diretta su Fox Sports)

ore 03.00 Sci, Discesa Libera Femminile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 03.30 NBA: New Orleans-San Antonio (diretta su Sky Sport 2)