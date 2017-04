Sport in tv, 3 aprile 2017: Inter-Sampdoria è su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport

Lo sport in tv del 3 aprile (guarda tutta la programmazione di oggi) si concentra su Inter-Sampdoria, il posticipo che chiude la 30a giornata del massimo campionato italiano di calcio, visibile in diretta alle 20.45 su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Premium Sport. Sulla carta i nerazzurri partono favoriti e nel meraviglioso teatro di San Siro proveranno a conquistare tre punti che valgono oro per restare ancorati alla zona Europa. Prima della sosta i ragazzi di Pioli hanno frenato la loro corsa pareggiando con il Torino e permettendo così ad Atalanta e Milan di rifarsi sotto. L'Inter non deve però sottovalutare i blucerchiati che all’andata vinsero 1-0 provocando l'esonero di Frank De Boer.





Anche laoffre un piatto molto prelibato nel lunedì sportivo. Alle 20.30 suilapre il turno infrasettimanale contro. Per i canarini si tratta di una gara cruciale, visto che con un’eventualepotrebbero allungare sullae sulle altre inseguitrici in attesa delle sfide in programma

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi di lunedì 3 aprile

ore 20.30 Serie B: Frosinone-Avellino (diretta su Sky Calcio 2)

ore 20.45 Serie A: Inter-Sampdoria (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1)

ore 20.45 Basket, Serie A: Venezia-Avellino (diretta su Sky Sport 2)

ore 20.45 Liga: Celta Vigo-Las Palmas (diretta su Fox Sports)

ore 01.00 NHL: Buffalo-Toronto (diretta su Fox Sports)