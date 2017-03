Sport in tv, 29 marzo 2017: Su Rai Sport HD va in scena la finale del torneo di Viareggio tra Sassuolo ed Empoli

Lo sport in tv di mercoledì 29 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) si sofferma sulla finalissima del Torneo di Viareggio, dedicato alle stelle emergenti del calcio italiano e internazionale. Alle 16.00 le telecamere di Rai Sport HD seguiranno in diretta il confronto tra Sassuolo ed Empoli, pronte a contendersi il titolo vinto nel 2016 dalla Juventus. In semifinale gli emiliani hanno superato il Torino soltanto ai calci di rigore (4-5) dopo una partita a reti bianche; mentre l’Empoli ha dominato il match con il Bruges, unica squadra straniera arrivata tra le prime quattro del prestigioso Torneo.



Su Sky Sport 2 proseguono invece le emozioni del Masters tennistico in scena a Miami. Mercoledì si aprono le fasi dei quarti di finale, dove si potranno intravedere i reali contendenti al titolo attualmente nelle mani di Novak Djokovic.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di mercoledì 29 marzo

ore 16.00 Viareggio Cup, Finale: Sassuolo-Empoli (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.30 Basket, Champions League: Dinamo Sassari-AS Monaco (diretta su Rai Sport HD)

ore 21.00 Tennis, ATP Miami: 1° quarto di finale (diretta su Sky Sport 2)

ore 02.00 NHL: Pittsburgh-Chicago (diretta su Fox Sports)

ore 03.00 Tennis, ATP Miami: 2° quarto di finale (diretta su Sky Sport 2)

ore 03.30 NBA: San Antonio-Golden State (diretta su Sky Sport 3)