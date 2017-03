Sport in tv, 28 marzo 2017: l'amichevole Olanda-Italia è in chiaro su Rai 1

Lo sport in tv di martedì 28 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) ritrova in campo le Nazionali di calcio, impegnate negli ultimi confronti prima della ripresa dei campionati con i club. Sarà in campo anche l’Italia di Ventura, che dopo la bella vittoria con l’Albania in una sfida cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2018, si concede un’amichevole di lusso contro l’Olanda, protagonista di un momento particolarmente difficile: il tecnico Dabby Blind ha pagato con l’esonero la sconfitta subita dalla Bulgaria e nell’attesa che venga ufficializzato il nuovo ct, sarà l’assistente Grim a guidare Strootman e compagni contro la Nazionale Azzurra, nella sfida trasmessa in chiaro su Rai 1 con diretta a partire dalle 20.30.

Stando alle indiscrezioni di questi giorni, Ventura potrebbe cambiare volto alla sua Italia, lasciando spazio agli ultimi talenti arrivati a Coverciano. In porta potremmo trovare dunque Donnarumma al posto di Buffon senza escludere del tutto anche l’esordio, magari a partita in corso, dell’interista Roberto Gagliardini.



Per seguire il prepartita di Olanda-Italia e conoscere gli ultimi dettagli del match, basterà sintonizzarsi alle 19.45 su Rai Sport HD, dove è previsto un ricco prepartita con commenti in studio e collegamenti direttamente dal campo. Alle 23.00 sullo stesso canale ci sarà inoltre il postpartita per analizzare quanto accaduto sul terreno di gioco e ascoltare le interviste a caldo dei protagonisti.





Incontinuano invece gli appuntamenti validi per le. In diretta suè possibile seguirealle 22.00,a mezzanotte ealle 02.45 del mattino.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di martedì 28 marzo

ore 17.00 ATP Miami, Ottavi di Finale (diretta su Sky Sport 2, Sky Sport 3)

ore 17.45 Amichevole Under 21: Germania-Portogallo (diretta su Eurosport)

ore 18.00 Amichevole: Russia-Belgio (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 19.45 Prepartita Olanda-Italia (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.00 Basket, Eurocup: Valencia-Malaga (diretta su Eurosport 2)

ore 20.30 Amichevole: Austria-Finlandia (diretta su Premium Sport)

ore 20.45 Amichevole: Olanda-Italia (diretta su Rai 1)

ore 20.45 Amichevole: Portogallo-Svezia (diretta su Fox Sports)

ore 22.00 Qualificazioni Mondiali 2018: Bolivia-Argentina (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 22.30 Qualificazioni Mondiali 2018:Ecuador-Colombia (diretta su Sky Calcio 1)

ore 23.00 Postpartita Olanda-Italia (diretta su Rai Sport HD)

ore 00.00 Qualificazioni Mondiali 2018: Cile-Venezuela (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 02.00 NBA: Houston-Golden State (diretta su Sky Sport Plus)

ore 02.00 NHL: Minnesota-Washington (diretta su Fox Sports)

ore 02.45 Qualificazioni Mondiali 2018: Brasile-Paraguay (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 04.15 Qualificazioni Mondiali 2018: Perù-Uruguay (diretta su Sky Sport 3)