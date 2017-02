Sport in tv, 28 febbraio 2017: Coppa Italia, l'attesissima semifinale tra Juventus e Napoli è in chiaro su Rai 1

Lo sport in tv del 28 febbraio (guarda tutta la programmazione) ritrova le emozioni della Coppa Italia, che nella prima semifinale del Torneo vede il testa a testa tra Juventus e Napoli. Entrambe arrivano alla gara con molte aspettative e adesso che la posta in gioco è sempre più alta nessuna delle due squadre vuole abbandonare il tavolo da gioco. La squadra di Allegri sembra aver trovato il giusto equilibrio tattico che fornisce belle giocate e soprattutto risultati convincenti e il fattore campo potrebbe risultare l’arma in più per battere i ragazzi di Sarri. I partenopei arrivano a Torino dopo aver superato i quarti ai danni della Fiorentina grazie alla rete decisiva di Callejon.



Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 12.30 Sci di Fondo: 10km Femminile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 19.30 Liga: Real Sociedad-Eibar (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 Serie B: Perugia-Frosinone (diretta su Sky Calcio 1)

ore 20.30 Serie B: Verona-Ternana (diretta su Sky Calcio 2)

ore 20.30 Serie B: Novara-Benevento (diretta su Sky Calcio 3)

ore 20.30 Serie B: Salernitana-Spal (diretta su Sky Calcio 4)

ore 20.30 Serie B: Spezia-Ascoli (diretta su Sky Calcio 5)

ore 20.30 Serie B: Pisa-Carpi (diretta su Sky Calcio 6)

ore 20.30 Serie B: Latina-Cesena (diretta su Sky Calcio 7)

ore 20.30 Serie B: Cittadella-Trapani (diretta su Sky Calcio 8)

ore 20.30 Serie B: Vincenza-Entella (diretta su Sky Calcio 9)

ore 20.30 Serie B: Pro Vercelli-Avellino (diretta su Sky Calcio 10)

ore 20.45 Tim Cup: Juventus-Napoli (diretta su Rai 1)

ore 20.45 Scottish Premiership: Hamilton-Aberdeen (diretta su Premium Sport)

ore 21.30 Liga: Valencia-Leganes (diretta su Fox Sports)

ore 21.30 Liga: Malaga-Betis (diretta su Sky Sport Plus)

ore 01.00 NHL: NY Rangers-Washington (diretta su Fox Sports)

ore 01.00 NBA: Washington-Golden State (diretta su Sky Sport 2)