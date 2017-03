Sport in tv, 26 marzo 2017: F1 e MotoGP in replica rispettivamente su Rai 1 e TV8

Lo sport in tv di domenica 26 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) si prepara a vivere una giornata ricca di eventi da non perdere per tutti gli appassionati di calcio, basket, tennis e tante altre discipline.

Finalmente il grande giorno dei motori è arrivato e alle ore 7 del mattino, sul circuito australiano di Melbourne, si spengono i semafori del primo Gran Premio di F1. Sono tanti i motivi che rendono così interessante la nuova stagione, dal riscatto di Lewis Hamilton dopo essere stato a un soffio dal titolo l’anno scorso, alla voglia di rivincita della Ferrari, che punta ad essere competitiva già dalla prima gara. E poi ci sono le incognite Bottas, Verstappen e Alonso, che ovviamente non vorranno restare a guardare. Tutto lo spettacolo è visibile in diretta esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport 1, mentre andrà in replica alle 14.00 su Rai 1.





Alle ore 20.00 tocca invece all’esordio della MotoGP, impegnata sul circuito di Losail, in Qatar, dove l’anno scorso trionfò Jorge Lorenzo. Lo spagnolo è una delle tante incognite in questo avvio di stagione, visto il suo passaggio dalla Yamaha alla Ducati. Tra i favoriti per la corsa al titolo non manca ovviamente il campione in carica Marc Marquez, ma attenzione alla determinazione di Valentino Rossi, che nonostante le difficoltà con la nuova moto non vuole partire già da sconfitto. Il Gran Premio delle due ruote sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP, ma alle 23.00 su TV8 andrà in onda la replica integrale della gara.







Se le emozioni offerte dai motori non sono abbastanza, nel palinsesto dispiccano le partite in programma nella 32a giornata di, con i riflettori puntati tutti sul big match, che potrebbe valere ilin classifica (). Le due squadre sono infatti divise da due soli punti in classifica e alle loro spalle c’è ildi Pazzini, impegnato alle 12.30 nella gara casalinga contro il(diretta su Sky Sport 1 ).

ore 07.00 F1: GP Australia, Gara (diretta su Sky Sport F1, Sky Sport 1)

ore 09.30 Curling Femminile: Mondiali-Finale (diretta su Eurosport 2)

ore 09.45 Salto con gli Sci: Mondiali (diretta su Eurosport)

ore 12.00 Basket, Serie A: Caserta-Venezia (diretta su Sky Sport 2)

ore 12.30 Serie B: Verona-Pisa (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1)

ore 14.15 Basket, Serie A2: Trieste-Virtus Bologna (diretta su Sky Sport 2)

ore 14.50 MotoGP: GP Qatar, Warm Up (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 15.00 Serie B: Spal-Frosinone (diretta su Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie B: Carpi-Perugia (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie B: Salernitana-Ascoli (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie B: Vicenza-Brescia (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie B: Entella-Cesena (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie B: Ternana-Avellino (diretta su Sky Calcio 6)

ore 15.00 Serie B: Latina-Pro Vercelli (diretta su Sky Calcio 7)

ore 15.30 Ciclismo: Giro di Catalogna, 7a tappa (diretta su Eurosport)

ore 17.00 Tennis: ATP Miami, 5a giornata (diretta su Sky Sport 2, Sky Sport Plus)

ore 17.00 Moto3: GP Qatar, Gara (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 18.00 Qualificazioni Mondiali 2018: Diretta Gol (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 18.00 Qualificazioni Mondiali 2018: Inghilterra-Lituania (diretta su Sky Calcio 1)

ore 18.00 Qualificazioni Mondiali 2018: Azerbaigian-Germania (diretta su Sky Calcio 2)

ore 18.20 Moto2: GP Qatar, Gara (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 20.00 MotoGP: GP Qatar, Gara (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 20.30 Serie B: Bari-Novara (diretta su Sky Calcio 1)

ore 20.30 Qualificazioni Mondiali 2018: Scozia-Slovenia (diretta su Sky Calcio 2)

ore 20.30 Qualificazioni Mondiali 2018: Montenegro-Polonia (diretta su Sky Calcio 3)

ore 20.45 Basket, Serie A: Enel Brindisi-Sidigas Avellino (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.45 Qualificazioni Mondiali 2018: Diretta Gol (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 21.30 NBA: Houston-Oklahomna (diretta su Sky Sport Plus)