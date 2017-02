Sport in tv, 26 febbraio 2017: Sci, la diretta del Super G e dello Slalom Speciale è in chiaro su Rai Sport HD

Lo sport in tv di domenica 26 febbraio (guarda tutta la programmazione) offre una serie esclusiva di eventi imperdibili che spaziano dal calcio allo sci, passando anche per il rugby e i motori. Le emozioni iniziano alle ore 05.00 con la diretta della Gara 2 di Superbike sulla pista australiana di Phillip Island (diretta su Eurosport e in chiaro su Italia 1 e Italia 2). Poi toccherà ai campioni dello sci, con il Super-G (maschile e femminile) e lo Slalom Speciale Femminile di Combinata (le tre gare in programma sono visibili su Eurosport 2 e in chiaro su Rai Sport HD).

Nel pomeriggio su Dmax gli azzurri scendono in campo contro l’Inghilterra nella terza giornata del Sei Nazioni di rugby, mentre gli abbonati di Sky e Premium potranno concentrarsi sulle sfide della 26esima giornata di Serie A: riflettori puntati principalmente sul confronto tra Sassuolo e Milan, con i rossoneri reduci dall’ottima prestazione contro la Fiorentina e stimolati dall’obiettivo Europa. Ma anche i maggiori campionati esteri offrono una serie di eventi davvero spettacolari: mentre alle 16.15 Sky Sport Plus presenta Atletico Madrid-Barcellona, in Inghilterra alle 17.30 si gioca la finalissima della Football League Cup tra Southampton e Manchester United, offerta live su Fox Sports.



Lo spettacolo della, però, non finisce qui perché alle 20.45 San Siro ospita il big match, trasmesso da. Entrambe le squadre arrivano da unae vincere ancora significherebbe dare un segnale forte al. Non ci resta dunque che scoprire ildel campo.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 05.00 Superbike, GP Phillip Island: Gara 1 (diretta su Italia 1, Italia 2 ed Eurosport)

ore 10.25 Sci: Super-G Femminile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport 2)

ore 12.00 Sci: Super-G Maschile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport 2)

ore 12.00 Basket: Brescia-Avellino (diretta su Sky Sport 1)

ore 12.30 Serie A: Palermo-Sampdoria (diretta su Sky Supercalcio)

ore 13.30 Sci: Slalom Speciale Femminile di Combinata (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport 2)

ore 14.30 Eredivisie: Feyenoord-PSV Eindhoven (diretta su Fox Sports)

ore 14.30 Premier League: Tottenham-Stoke City (diretta su Sky Sport 3)

ore 15.00 Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra-Italia (diretta su Dmax)

ore 15.00 Serie A: Sassuolo-Milan (diretta su Sky Sport 1 e Premium Sport)

ore 15.00 Serie A: Palermo-Sampdoria (diretta su Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie A: Lazio-Udinese (diretta su Sky Calcio 2 e Premium Calcio 1)

ore 15.00 Serie A: Genoa-Bologna (diretta su Sky Calcio 3 e Premium Calcio 2)

ore 15.00 Serie A: Crotone-Cagliari (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie A: Chievo-Pescara (diretta su Sky Calcio 5)

ore 16.00 Basket, Serie A2: Forlì-Fortitudo Bologna (diretta su Sky Sport 2)

ore 16.15 Liga: Atletico Madrid-Barcellona (diretta su Sky Sport Plus)

ore 17.30 Football League Cup: Manchester Utd-Southampton (diretta su Fox Sports)

ore 18.30 Liga: Sporting Gijon-Celta Vigo (diretta su Sky Sport Plus)

ore 18.30 Liga: Ath. Bilbao-Granada (diretta su Sky Calcio 10)

ore 20.45 Serie A: Inter-Roma (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 20.45 Liga: Villarreal-Real Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 21.00 Ligue 1: Marsiglia-PSG (diretta su Premium Sport 2)

ore 21.00 NHL: Carolina-Calgary (diretta su Sky Sport Plus)

ore 21.30 NBA: LA Lakers-San Antonio (diretta su Sky Sport 2)