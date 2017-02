Sport in tv, 25 febbraio 2017: Il Super G Femminile e la Discesa Maschile sono live in chiaro su Rai Sport HD

Lo sport in tv di sabato 25 febbraio (guarda tutta la programmazione) vede un programma ricco di appuntamenti imperdibili, a partire dalla Coppa del Mondo di sci: il SuperG Femminile è in scena dalle ore 10.25 su Eurosport 2 e in chiaro su Rai Sport HD, mentre alle 11.55 tocca alla Discesa Libera Maschile, trasmessa sugli stessi canali. La giornata continua con le sfide dei principali campionati italiani ed esteri. Il consueto appuntamento con la Serie B ci regala uno dei big match più importanti della stagione, quello del Matusa tra Frosinone e Verona. Le due squadre sono separate da soli due punti in classifica e a trarne maggior vantaggio potrebbe essere la diretta rivale Spal, in campo alle ore 15.00 contro il Perugia.

E se Fox Sports e Sky Sport Plus si concentrano sugli anticipi di Liga e Bundesliga, Sky Sport 3 segue i confronti della Premier League, con il Chelsea di Antonio Conte impegnato nella gara casalinga con lo Swansea alle ore 16.00. In serata riflettori sono puntati sulle partite che aprono la 26esima giornata di Serie A. Alle 18.00 fischio d’inizio di Napoli-Atalanta (diretta su Sky Supercalcio e Premium Sport), con entrambe le squadre a caccia della quarta vittoria consecutiva; alle 20.45 spazio a Juventus-Empoli (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport).

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 05.00 Superbike, GP Phillip Island: Gara 1 (diretta su Italia 1, Italia 2 ed Eurosport)

ore 10.25 Sci, Coppa del Mondo: Super-G Femminile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport 2)

ore 11.55 Sci, Coppa del Mondo: Discesa Libera Maschile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport 2)

ore 13.00 Liga: Alaves-Valencia (diretta su Fox Sports)

ore 14.25 Rugby, Sei Nazioni: Scozia-Galles (diretta su Dmax)

ore 15.00 Bundesliga: Bayern Monaco-Amburgo (diretta su Fox Sports)

ore 15.00 Serie B: Frosinone-Verona (diretta su Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie B: Spal-Perugia (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie B: Trapani-Salernitana (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie B: Avellino-Vicenza (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie B: Cesena-Pro Vercelli (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie B: Ascoli-Pisa (diretta su Sky Calcio 6)

ore 15.00 Serie B: Entella-Carpi (diretta su Sky Calcio 7)

ore 15.00 Serie B: Novara-Spezia (diretta su Sky Calcio 8)

ore 15.00 Serie B: Ternana-Latina (diretta su Sky Calcio 9)

ore 16.00 Premier League: Chelsea-Swansea (diretta su Sky Sport 3)

ore 16.15 Liga: Betis-Siviglia (diretta su Sky Sport Plus)

ore 16.50 Rugby, Sei Nazioni: Irlanda-Francia (diretta su Dmax)

ore 17.00 Premier League: Guingamp-Monaco (diretta su Premium Sport 2)

ore 18.00 Serie A: Napoli-Atalanta (diretta su Sky Supercalcio e Premium Sport)

ore 18.30 Bundesliga: Herta Berlino-Eintracht (diretta su Fox Sports)

ore 18.30 Premier League: Watford-West Ham (diretta su Sky Sport 3)

ore 18.30 Liga: Leganes-Deportivo (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.00 Ligue 1: Angers-Bastia (diretta su Premium Sport 2)

ore 20.45 Serie A: Juventus-Empoli (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 20.45 Liga: Eibar-Malaga (diretta su Fox Sports)

ore 02.00 NBA: Miami-Indiana (diretta su Sky Sport 2)