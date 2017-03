Sport in tv, 24 marzo 2017: Italia-Albania è in diretta su Rai 1

Lo sport in tv di venerdì 24 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) offre una ricca serie di eventi a partire dalla Nazionale Azzurra di Gian Piero Ventura, nuovamente in campo per continuare l'avventura verso i Mondiali di calcio di Russia 2018. Nella quinta giornata delle sfide valide per le qualificazioni, l'Italia affronta l'Albania al Barbera di Palermo e la gara sarà visibile in chiaro su Rai 1, con fischio d'inizio alle ore 20.45. Per Buffon e compagni si tratta di una sfida da non sottovalutare, considerando che un'altra vittoria potrebbe permetterebbe agli Azzurri di continuare a contendersi il primato del girone con la Spagna, impegnata nella gara casalinga con Israele. Dalle 19.45 Rai Sport HD seguirà da vicino tutte le fasi che porteranno all'attesissimo match per sciogliere i dubbi di formazione e analizzare da vicino le insidie nascoste dalla nazionale albanese. Sullo stesso canale alle 23.00 ci sarà inoltre un ricco postpartita con le interviste dei protagonisti a caldo e il commento tecnico di quanto visto in campo.





In giornata proseguono, inoltre, le emozioni di F1 , che dopo le prime prove di giovedì scendono in pista per la, con i piloti alla ricerca dell'assetto migliore in vista dellee della. La giornata dei motori si apre alle 06.00 con lain diretta dal circuito australiano di, mentre nel pomeriggio i riflettori si spostano a, in, dove a partire dalle ore 16.00 si susseguono, Moto3 e Moto2.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di venerdì 24 marzo

ore 06.00 F1: GP Australia, Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport F1, Sky Sport 1)

ore 14.00 Viareggio Cup: Empoli-Spal (diretta su Rai Sport HD)

ore 16.00 MotoGP: GP Qatar, Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 16.00 Tennis: ATP Miami, 3a giornata (diretta su SKy Sport 2, Sky Sport Plus)

ore 16.30 Viareggio Cup: Atalanta-Torino (diretta su Rai Sport HD)

ore 16.45 Salto con gli Sci, Coppa del Mondo (diretta su Eurosport)

ore 16.45 Ciclismo: Giro di Catalogna, 5a tappa (diretta su Eurosport)

ore 17.00 Moto3: GP Qatar, Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 18.00 Moto2: GP Qatar, Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 18.00 Qualificazioni Mondiali 2018: Turchia-Finlandia (diretta su Sky Calcio 1)

ore 18.00 Qualificazioni Mondiali 2018: Georgia-Serbia (diretta su Sky Calcio 2)

ore 19.00 MotoGP: GP Qatar, Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 20.00 Eurolega: Olympiacos-Real Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 Qualificazioni Mondiali 2018: Italia-Albania (diretta su Rai 1)

ore 20.30 Qualificazioni Mondiali 2018: Spagna-Israele (diretta su Sky Calcio 1)

ore 20.30 Qualificazioni Mondiali 2018: Rep. d'Irlanda-Galles (diretta su Sky Calcio 2)

ore 00.00 NHL: Pittsburgh-NY Islanders (diretta su Fox Sports)

ore 03.30 NBA: LA Lakers-Minnesota (diretta su Sky Sport 3)

ore 04.00 F1: GP Australia, Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport F1, Sky Sport 1)