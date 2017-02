Sport in tv, 24 febbraio 2017: Sci, la Coppa del Mondo riprende in diretta su Eurosport

Lo sport in tv del 24 febbraio (guarda tutta la programmazione) offre tanti imperdibili appuntamenti dedicati a diverse discipline. Dopo le emozioni dei Mondiali di Saint Moritz, i riflettori dello sci si concentrano sullo spettacolo della Coppa del Mondo. Alle 10.30 scatta il Super Gigante e alle 14.30 va in scena lo Slalom Speciale, gare entrambe valide per la Combinata femminile. Alle 11.15 invece scendono in pista anche i protagonisti della discesa libera maschile. Le tre gare del venerdì sono trasmesse in diretta su Eurosport HD.

Il mondo calcistico vive in serata tre anticipi molto importanti per le classifiche dei rispettivi campionati. La Serie B offre i confronti Brescia-Cittadella (diretta alle 19.00 su Sky Supercalcio) e Benevento-Bari (diretta alle 21.00 su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio), mentre in Francia Nizza e Montpellier si contendono tre punti preziosissimi per restare aggrappati al sogno Europa (diretta alle 20.45 su Premium Sport).

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 10.30 Sci, SuperG Femminile per la Combinata (diretta su Eurosport)

ore 11.15 Sci, Discesa Libera Maschile (diretta su Eurosport)

ore 14.30 Sci, Slalom Speciale Femminile per la Combinata (diretta su Eurosport)

ore 18.00 Eurolega: Efes Istanbul-Baskonia Vitoria (diretta su Fox Sports)

ore 19.00 Serie B: Brescia-Cittadella (diretta su Sky Supercalcio)

ore 20.30 Basket, Serie A2: Casale Monferrato-Agropoli (diretta su Sky Sport 3)

ore 20.45 Ligue 1: Nizza-Montpellier (diretta su Premium Sport)

ore 21.00 Serie B: Benevento-Bari (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1)

ore 21.00 Eurolega: Real Madrid-Darussafaka (diretta su Sky Sport Plus)

ore 04.30 NBA: LA Clippers-San Antonio (diretta su Sky Sport 2)