Sport in tv, venerdì 24 febbraio la presentazione della Ferrari 2017 in diretta su Sky Sport F1

Dopo un lungo inverno di lavoro e modifiche, la F1 sta per tornare finalmente in pista per una nuova entusiasmante stagione, pronta a decretare l'erede al titolo dell'ormai ex pilota Mercedes Nico Rosberg. In attesa di rivedere le vetture sfrecciare sui circuiti di tutto il mondo, il canale tematico Sky Sport F1 si concentra sulla diretta dell'evento di presentazione della Ferrari 2017, la monoposto con la quale i piloti Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen cercheranno di tornare sul podio ed essere davvero competitivi, dopo una serie di stagioni in cui la scuderia di Maranello ha deluso tante aspettative. Tutte le modifiche e le novità della Rossa saranno svelate in diretta alle ore 09.45, ma il canale della pay-tv trasmetterà nella stessa giornata di venerdì diverse repliche per permettere a tutti di gustarsi le prime esclusive immagini della nuova Ferrari e ascoltare le voci degli uomini del Cavallino Rampante.

ore 09.45 Presentazione Ferrari (diretta);

in replica alle ore 12.00, alle ore 15.00, alle ore 18,00