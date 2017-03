Questa sera Francesco Totti, uno degli sportivi più amati e seguiti non solo per le sue prodezze sul terreno di gioco, ma anche per la simpatia che da sempre lo distingue fuori dal campo, sarà ospite nel salotto de L'Intervista, il programma di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo. Nel talk show in onda alle 23.30, il Capitano della Roma ripercorrerà la sua carriera, dagli esordi fino ai successi che lo hanno portato in vetta al calcio mondiale e parlerà anche del suo futuro professionale: "Tra un anno? potrei essere nella dirigenza della Roma, ancora sui campi a giocare, oppure potrei decidere di fare il procuratore e cercare nuovi campioni, un po' di esperienza nel calcio ce l'ho".

Attraverso fotografie e filmati, Totti avrà poi l'opportunità di confidarsi anche sui suoi affetti più cari, parlando del fortissimo legame che lo lega alla moglie Ilary Blasi e all'amore per i loro tre figli: "con Ilary stiamo pensando al quarto figlio, ce lo ha chiesto Cristian, vuole un’altro maschio. Un programma in tv con lei? Ce lo hanno proposto tante volte, ma se per lei è il suo pane - conclude Totti - per me sarebbe una cosa nuova".

Nel pomeriggio, invece, un altro sportivo sarà ospite su Rai 2 del programma Detto Fatto. Si tratta del campione olimpico di sci Christof Innerhofer, che in un'esclusiva intervista a Caterina Balivo, parlerà non solo dei suoi successi sulle piste da sci, ma anche della grande passione che ha per la moda.