Sport in tv, 23 febbraio 2017: Europa League, la Fiorentina è trasmessa in chiaro

Lo sport in tv del 23 febbraio (guarda tutta la programmazione) si concentra sulle gare di chiusura dei sedicesimi di finale di Europa League, competizione che vede ancora in corsa per il titolo le italiane Fiorentina e Roma. Entrambe le squadre hanno fatto molto bene all’andata e adesso cercano un altro risultato positivo per proiettarsi con entusiasmo agli ottavi. Bernardeschi ha segnato l’unico gol di Borussia M’Gladbach-Fiorentina e adesso la corazzata guidata da Paulo Sousa cerca di sfruttare il fattore campo per garantirsi il passaggio del turno, facendo attenzione a non sottovalutare i tedeschi. La prova dei Viola è trasmessa in chiaro alle 21.05 su TV8, oltre alla visione su Sky. Proprio la pay tv offre la diretta di tutte le altre sfide di Coppa.



Il 4-0 di partenza garantisce invece molta tranquillità ai giallorossi di, che all’Olimpico devono gestire il bottino dell’andata senza troppa pressione. L’inizio del match è previstoed è offerto da

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 17.00 Europa League: Osmanlispor-Olympiacos (diretta su Sky Sport 3)

ore 18.45 Eurolega: Fenerbahce-Olympiacos (diretta su Sky Sport Plus)

ore 19.00 Europa League: Roma-Villarreal (diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1)

ore 19.00 Europa League: Zenit-Anderlecht (diretta su Sky Sport 3 e Sky Calcio 2)

ore 20.45 Eurolega: EA7 Milano-Barcellona (diretta su Fox Sports)

ore 21.05 Europa League: Fiorentina -Borussia M'Gladbach (diretta su TV8, Sky Sport 1, Sky Calcio 1)

ore 21.05 Europa League: Tottenham-Gent (diretta su Sky Sport 3, Sky Calcio 2)

ore 01.30 NHL: Tampa Bay-Calgary (diretta su Fox Sports)

ore 02.00 NBA: Cleveland-New York (diretta su Sky Sport 2)