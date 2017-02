Sport in tv, 22 febbraio 2017: Champions League, Porto-Juventus in diretta su Premium Sport

Lo sport in tv del 22 febbraio (guarda tutta la programmazione) mette in evidenza le due partite che chiudono la fase di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il calcio italiano si sofferma sulla Juventus, unica squadra del nostro campionato, assieme al Napoli, ancora in corsa per la competizione europea. I bianconeri sfidano in trasferta il Porto, protagonista di un’ottima fase a gironi. Il match non è visibile in chiaro, come è già successo per altre sfide della Coppa, ma la diretta a partire dalle 20.45 è visibile solo su Premium Sport, mentre l’altra gara in programma, Siviglia-Leicester va in onda su Premium Sport 2 allo stesso orario. Nella notte, però, a partire dalle 1.20 Canale 5 dedicherà alle gare di Champions uno speciale per rivedere quanto successo in campo e ascoltare le voci dei protagonisti a caldo.





Restando legati alle coppe continentali,) anticipano il consueto appuntamento del giovedì discendendo in campoper chiudere la pratica. I ragazzi disi sono nettamente imposti nella gara di andata e vogliono conquistare la qualificazione aglisenza ulteriori sforzi.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 18.00 Europa League: St. Etienne-Manchester Utd (diretta su Sky Sport 3)

ore 18.00 Youth League: Barcellona-Borussia Dortmund (diretta su Premium Sport 2)

ore 18.45 Liga: Valencia-Real Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Champions League: Porto-Juventus (diretta su Premium Sport)

ore 20.45 Champions League: Siviglia-Leicester (diretta su Premium Sport 2)

ore 21.00 Basket, Serie A2: Chieti-Virtus Bologna (diretta su Sky Sports 2)