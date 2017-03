Sport in tv, 21 marzo 2017: Eurolega, alle 20.15 su Fox Sport l'Olimpia Milano affronta il Panathinaikos

Lo sport in tv di martedì 21 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) offre il match della 27a giornata di Eurolega tra Panathinaikos e Olimpia Milano. Nel campionato italiano il gruppo guidato di Jasmin Repesa ha ottenuto una vittoria importante contro la Vanoli Cremona e vorrebbe confermarsi anche in Europa, dove ha invece subito la sconfitta arrivata nel finale di gara contro la Stella Rossa.

Battere la squadra di Atene non sarà certamente un'impresa facile, visto il buon momento dei greci, ma lo stimolo in più per Milano potrebbe arrivare dalla voglia di abbandonare l'ultima casella della classifica e guadagnare qualche posizione. La gara inizierà alle 20.15 e sarà visibile su Fox Sports.





