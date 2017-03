Sport in tv, 20 marzo 2017: Lega Pro, in chiaro su Rai Sport lo scontro Bassano-Venezia

Lo sport in tv di lunedì 20 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) si concentra sulle due partite di calcio che chiudono il weekend di Serie B e Lega Pro. Alle ore 20.30 il Campionato Cadetto vede in campo Entella e Salernitana, pronte a contendersi i tre punti in palio nell’ultima gara della 31a giornata, in onda su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Entrambe hanno raccolto un pareggio e una vittoria negli ultimi due turni e la sfida di lunedì si preannuncia cruciale soprattutto per i liguri, che vincendo potrebbero avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff.



Discorso completamente diverso in Lega Pro, che alle 20.45 propone il confronto tra Bassano e Venezia, in chiaro su Rai Sport HD. La squadra di Inzaghi viaggia in testa alla classifica del Girone B con un ampio vantaggio sulle inseguitrici e punta alla settima vittoria consecutiva contro i ragazzi guidati dal nuovo allenatore Bertotto, ancora a caccia dei primi punti dal suo arrivo in panchina.







Sport in tv, la programmazione completa di oggi



I principali eventi odierni

ore 15.30 Ciclismo: Giro della Catalogna, 1a tappa (diretta su Eurosport)

ore 20.30 Serie B: Entella-Salernitana (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1)

ore 20.45 Lega Pro, Bassano-Venezia (diretta su Rai Sport HD)

ore 00.30 NBA: Boston-Washington (diretta su Sky Sport 2)