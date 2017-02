Sport in tv, 20 febbraio 2017: Lega Pro, lo scontro al vertice tra Cremonese e Alessandria è in chiaro su Rai Sport HD

Lo sport in tv di lunedì 20 febbraio (guarda tutta la programmazione) si concentra sui due posticipi d’alta quota di Lega Pro e Serie B. Su Rai Sport si affrontano Cremonese e Alessandra, con i piemontesi, in testa alla classifica nel loro girone, pronti a ottenere i tre punti per non ridurre il vantaggio conquistato a fatica sul Livorno.

Nel Campionato Cadetto, invece, Verona e Spal sono pronte a contendersi tre punti importantissimi nella gara di chiusura della 26 giornata. Vincere significherebbe per entrambe restare al passo con le dirette rivali per la promozione in Serie A. La gara è trasmessa in diretta sui canali Sky Sport 1 e Sky Supercalcio.

In serata scende in campo anche l’Arsenal, voglioso di rifarsi in FA Cup dopo la pesante sconfitta subita in Champions League con il Bayern Monaco. I ragazzi di Wenger fanno visita al Sutton e non posono sbagliare se vogliono continuare ad ambire alla Coppa vinta l’anno scorso.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 20.30 Serie B: Verona-Spal (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 20.30 Lega Pro: Cremonese-Alessandria (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.45 Liga: Malaga-Las Palmas (diretta su Sky Sport Plus)

ore 21.00 FA Cup: Sutton-Arsenal (diretta su Fox Sports)