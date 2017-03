Sport in tv, giovedì 2 marzo Roberto Gagliardini ospite a EPCC

Giocare con i piedi a minigolf e per di più vestiti in maniera molto stravagante. E' ciò che faranno giovedì 2 marzo il presentatore Alessandro Cattelan e il calciatore Roberto Gagliardini nel late show "EPCC" in onda su Sky Uno alle ore 23.15. Il centrocampista non sembra aver sofferto in alcun modo il passaggio dall'Atalanta all'Inter e a dimostrarlo sono numeri e prestazioni fuori dall'ordinario: si tratta infatti di uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico Stefano Pioli, il quale non ha esitato a schierarlo titolare solo pochi giorni dopo il suo arrivo a Milano. A confermare il buon momento di forma del ragazzo classe '94 è arrivata anche la chiamata di Gian Piero Ventura per lo stage a Coverciano che ha come protagonisti i giovani più talentuosi da inserire nel giro della Nazionale maggiore. Non resta dunque che vedere come se la caverà Gagliardini nello studio di Cattelan.