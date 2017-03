Sport in tv, 2 marzo 2017: La staffetta dello sci di fondo femminile è in diretta su Rai Sport HD

Lo sport in tv di giovedì 2 marzo (guarda tutta la programmazione) vede in scena la staffetta 4x5km dello sci di fondo femminile, che vede impegnata anche la spedizione azzurra formata da Lucia Scardoni, Caterina Ganz, Elisa Brocard e Ilaria Debertolis. La principale favorita resta la Norvegia, ma Svezia e Finlandia cercheranno di strapparle la medaglia d’oro. Per conoscere le sorti della gara basterà sintonizzarsi in chiaro su Rai Sport HD o sul canale Eurosport della pay-tv, a partire dalle ore 13.45.

Per gli abbonati Sky, Deportivo-Atletico Madrid e Siviglia-Ath. Bilbao chiudono il turno infrasettimanale della Liga spagnola di calcio, con la squadra di Simeone costretta a vincere per non farsi sfuggire il gruppetto di testa. In campo anche l’Eurolega di basket, con i riflettori puntati sul match della 24° giornata tra Olimpia Milano e Baskonia Vitoria (diretta alle 21.00 su Sky Sport Plus).





Curiosità:

per gli amanti dellededicate allo sport, alle 21.10 suva in onda “”, un vero film cult moderno firmato Gurinder Chadha e interpretato dain cui i sogni calcistici di una giovane ragazza indiana si scontrano con i progetti dei suoi genitori.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 13.45 Sci di Fondo, Mondiali: Staffetta 4x5km Femminile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 18.00 Eurolega: Zalgiris Kaunas-Fenerbahce (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Liga: Deportivo-Atletico Madrid (diretta su Sky Sport 1)

ore 21.00 Eurolega: Baskonia Vitoria-EA7 Milano (diretta su Sky Sport Plus)

ore 21.30 Liga: Siviglia-Ath. Bilbao (diretta su Fox Sports)

ore 01.00 NHL: Boston-NY Rangers (diretta su Fox Sports)