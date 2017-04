Sport in tv, 2 aprile 2017: Napoli-Juventus è su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport

Lo sport in tv del 2 aprile (guarda tutta la programmazione di oggi) trova in programma le sfide della Serie A, con particolare attenzione al posticipo domenicale che mette a confronto Napoli e Juventus, trasmessa su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 con fischio d'inizio alle 20.45. Quello del San Paolo è senza dubbio uno dei match più attesi del campionato per un'infinita serie di motivi: Sarri contro Allegri, il miglior attacco del campionato contro la difesa protagonista degli ultimi cinque scudetti bianconeri, ma soprattutto il ritorno di Gonzalo Higuain in quello che fino a una stagione fa era il suo stadio. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per vivere una serata di grande calcio, alla quale vanno però aggiunti molti altri eventi davvero imperdibili.



La prima domenica di Aprile si apre con il lunch match tra Torino e Udinese (diretta alle 12.30 su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1) e continua con le sfide offerte dai principali campionati esteri. Se in Eredivisie si gioca il testa a testa tra Ajax e Fejenoord (diretta alle 14.30 su Sky Sport Plus), in Premier si affrontano Arsenal e Manchester City in una sfida che può valere l'accesso in Europa nella prossima stagione (diretta su Sky Sport 3).





A partire dalle 15.00 gli abbonati potranno gustarsi tutte le altre gare della: per la corsa all'Europa, ildifa visita al(Sky Calcio 1), laaffronta il(Premium Calcio 1 e Sky Calcio 2), mentreè ospite del(Premium Calcio 2 e Sky Calcio 3). Nelle retrovie ilha una chance importante contro il, mentre ilcercherà di sfruttare il fattore campo per prevalere sul(Sky Calcio 4).

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi di domenica 2 aprile

ore 11.00 Supersport: GP Aragon (diretta su Eurosport, Italia 2)

ore 12.00 Liga: Siviglia-Sporting Gijon (diretta su Sky Sport Plus)

ore 12.00 Basket, Serie A: Pesaro-Cremona (diretta su Sky Sport 1)

ore 12.30 Serie A: Torino-Udinese (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1)

ore 13.00 Superbike: GP Aragon, Gara 2 (diretta su Italia 1, Italia 2)

ore 14.15 Basket, Serie A2: Forlì-Bologna (diretta su Sky Sport 2)

ore 14.30 Eredivisie: Ajax-Fejenoord (diretta su Sky Sport Plus)

ore 14.30 Premier League: Swansea-Middlesbrough (diretta su Sky Sport 3)

ore 15.00 Serie A: Pescara-Milan (diretta su Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie A: Genoa-Atalanta (diretta su Premium Calcio 2, Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie A: Fiorentina-Bologna (diretta su Premium Calcio 1, Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie A: Palermo-Cagliari (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie A: Chievo-Crotone (diretta su Sky Calcio 5)

ore 16.15 Liga: Real Madrid-Alaves (diretta su Fox Sports)

ore 17.00 Premier League: Arsenal-Man City (diretta su Sky Sport 3)

ore 17.30 Bundesliga: Bayern Leverkusen-Wolfsburg (diretta su Sky Sport Plus)

ore 18.30 Liga: Valencia-Deportivo (diretta su Fox Sports)

ore 19.00 Tennis: ATP Miami, Finale (diretta su Sky Sport 2)

ore 20.45 Serie A: Napoli-Juventus (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 20.45 Liga: Granada-Barcellona (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Basket: Cantù-Varese (diretta su Rai Sport HD)

ore 21.00 Ligue 1: Nizza-Bordeaux (diretta su Premium Sport 2)