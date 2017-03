Sport in tv, 19 marzo 2017: la Serie A di basket è in chiaro su Rai Sport con Brescia-Varese

Nella giornata che celebra la Festa del papà, lo sport in tv propone una serie di appuntamenti davvero imperdibili. Gli appassionati di calcio possono mettersi comodi e godersi sui canali della pay tv il meglio della Serie A e del calcio estero, dove vanno in scena diversi big match. Alle 17.30 in Premier League si gioca il match di punta della 29a giornata tra Manchester City e Liverpool (diretta su Sky Sport 3), con le due squadre in lotta con il Tottenham per la seconda posizione e divise da un solo punto in classifica.



Sfida d'alta quota anche nella Liga spagnola, dove alle ore 16.15 si affrontano in diretta su Sky Sport Plus l'Atletico Madrid di Simeone e il Siviglia, che ha sorpreso tutti dimostrando di poter tenere il ritmo di Barcellona e Real e dalle quali non non vorrebbe separarsi proprio ora.





La Serie A italiana si apre invece con(diretta su Sky Supercalcio , Sky Calcio 1, Premium Sport ), in campo alle 12.30 per contendersi tre punti molto preziosi soprattutto per i ragazzi di, protagonisti di undi forma dopo lesu Roma e Crotone. Alle 15.00 tocca invece alladi Allegri fresca del passaggio del turno ine pronta a espugnare ildove la attende unamolto agguerrita (diretta su Sky Sport 1 , Sky Calcio 1, Premium Sport 2 ). Ildella 29a giornata mette a confronto, con i giallorossi chiamati a reagire dopo l’eliminazionecon il(diretta su Sky Sport 1 Sky Supercalcio , Sky Calcio 1, Premium Sport ).

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi odierni

ore 12.00 Basket, Serie A: Pesaro-Reggio Emilia (diretta su Sky Sport 1)

ore 12.00 Serie A: Empoli-Napoli (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1, Premium Sport)

ore 12.00 Liga: Leganes-Malaga (diretta su Sky Sport Plus)

ore 12.30 Eredivisie: Heerenveen-Feyenoord (diretta su Fox Sports)

ore 13.00 Premier League: Middlesbrough-Man Utd (diretta su Sky Sport 3)

ore 14.30 Eredivisie: Excelsior-Ajax (diretta su Fox Sports)

ore 15.00 Serie A: Sampdoria-Juventus (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Premium Sport 2)

ore 15.00 Serie A: Cagliari-Lazio (diretta su Sky Calcio 2, Premium Calcio 1)

ore 15.00 Serie A: Crotone-Fiorentina (diretta su Sky Calcio 3, Premium Calcio 2)

ore 15.00 Serie A: Atalanta-Pescara (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie A: Bologna-Chievo (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.15 Premier League: Tottenham-Southampton (diretta su Sky Sport 3)

ore 16.00 Slalom Gigante Femminile (diretta su Rai Sport HD, Eurosport)

ore 16.15 Liga: Atletico Madrid-Siviglia (diretta su Sky Sport Plus)

ore 17.00 Slalom Speciale Maschile (diretta su Rai Sport HD, Eurosport)

ore 17.30 Premier League: Man City-Liverpool (diretta su Sky Sport 3)

ore 17.30 Bundesliga: Borussia M.-Bayern Monaco (diretta su Fox Sports)

ore 17.30 Serie B: Cesena-Ternana (diretta su Sky Calcio 3)

ore 18.00 Serie A: Udinese-Palermo (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 2)

ore 18.30 Liga: Deportivo-Celta Vigo (diretta su Sky Sport Plus)

ore 18.30 Liga: Sporting Gijon-Granada (diretta su Sky Calcio 12)

ore 20.00 Motocross: GP Argentina, Gara 2 (diretta su Eurosport 2)

ore 20.40 Basket, Serie A: Brescia-Varese (diretta su Rai Sport HD)

ore 20.45 Liga: Barcellona-Valencia (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Serie A: Roma-Sassuolo (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1, Premium Sport)

ore 21.00 Tennis: ATP Indian Wells, Finale (diretta su Sky Sport 2)

ore 21.00 Ligue 1: PSG-Lione (diretta su Premium Sport 2)

ore 22.00 NHL: Winnipeg-Minnesota (diretta su Sky Sport Plus)

ore 23.00 NBA: Toronto-Indiana (diretta su Sky Sport 3)

ore 23.00 MLS: Seattle Sounders-New York Red Bulls (diretta su Eurosport 2)