Sport in tv, 19 febbraio 2017: in chiaro su Rai Sport HD arriva lo Slalom Speciale Maschile

Lo sport in tv del 19 febbraio (guarda tutta la programmazione) punta i riflettori sulla 25° giornata di Serie A, che apre la domenica con la partita di mezzogiorno Bologna-Inter (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Premium Sport) e si chiude con il big match tra Fiorentina e Milan (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1). I ragazzi di Pioli inseguono la seconda vittoria consecutiva dopo la caduta con la Juventus e il successivo 2-0 inflitto all’Empoli. Gara molto complicata per l’altra squadra milanese che davanti al proprio pubblico affronta i ragazzi di Paulo Sousa in un confronto cruciale per la pratica Europa.



Alle 15.00 spazio alle altre gare, tra cui l’appuntamento del Bentegodi che vede di fronte Chievo Verona e Napoli (diretta su Premium Sport 2 e Sky Calcio 1).



Oltre alla Serie A , in giornata si giocano anche le sfide dei principali campionati internazionali. La, trasmessa come sempre in esclusiva su Premium , accende i riflettori suinvece punta tutto sulle gare della Liga Spagnola e sullache interrompe per un weekend la Premier League.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni

ore 09.30 Mondiali Sci: Slalom Speciale Maschile (diretta su Eurosport)

ore 12.00 Liga: Real Sociedad-Villarreal (diretta su Fox Sports)

ore 12.15 Mondiali Sci: Slalom Speciale Maschile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 12.30 Serie A: Bologna-Inter (diretta su Premium Sport, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1)

ore 14.15 Basket Serie A2: Eurobasket Roma-Latina (diretta su Sky Sport 2)

ore 15.00 Serie A: Chievo-Napoli (diretta su Sky Calcio 1 e Premium Sport 2)

ore 15.00 Serie A: Sampdoria-Cagliari (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie A: Udinese-Sassuolo (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie A: Pescara-Genoa (diretta su Sky Calcio 4 e Premium Calcio 1)

ore 15.00 Ligue 1: Bordeaux-Guingamp (diretta su Premium Calcio 2)

ore 15.00 FA Cup: Fulham-Tottenham (diretta su Fox Sports)

ore 15.30 Bundesliga: Borussia M'Gladbach-Lipsia (diretta su Sky Sport Plus)

ore 16.15 Liga: Valencia-Ath. Bilbao (diretta su Sky Sport 3)

ore 17.00 Ligue 1: Lione-Dijon (diretta su Premium Calcio 2)

ore 17.15 FA Cup: Blackburn Rovers-Manchester Utd (diretta su Fox Sports)

ore 17.30 Bundesliga: Colonia-Shalke 04 (diretta su Sky Sport Plus)

ore 18.00 Serie A: Roma-Torino (diretta su Premium Sport, Sky Supercalcio e Sky Calcio 2)

ore 18.30 Liga: Celta Vigo-Osasuna (diretta su Sky Sport 3)

ore 20.45 Serie A: Milan-Fiorentina (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1)

ore 20.45 Liga: Barcellona-Leganes (diretta su Fox Sports)

ore 21.00 Ligue 1: PSG-Tolosa (diretta su Premium Sport 2)

ore 02.00 NBA All Star Game (diretta su Sky Sport 2)