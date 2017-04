Sport in tv, 19 aprile 2017: Barcellona-Juventus è in diretta su Canale 5

Si gioca Barcellona-Juventus, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Anche per la gara di ritorno, quindi, Mediaset ha deciso di consentire a tutti, abbonati e non, di assistere alla partita decisiva per la stagione bianconera.Al Camp Nou, i bianconeri cercano la semifinale, obiettivo condiviso però con i blaugrana, vogliosi di firmare un’altra storica rimonta in questa stagione. All’andata, gli uomini di Allegri hanno annullato Messi e compagni grazie ad un 3-0 firmato dalla doppietta di Dybala e al gol di Chiellini. Ai bianconeri basterebbe anche una sconfitta con 3 gol di scarto, ma con almeno una rete segnata.

Il programma di sport in tv prevede anche l’altro quarto di finale di ritorno, vale a dire Monaco-Borussia Dortmund. All’andata, al Signal Iduna Park di Dortmund, gli uomini di Jardim si sono clamorosamente imposti per 3-2 grazie alla doppietta di Mbappé. Ai francesi basterebbe anche un pareggio per eliminare i tedeschi dopo aver già fatto fuori il Manchester City di Guardiola, per approdare in semifinale. Agli uomini di Tuchel, invece, serve una vittoria con due reti di scarto per entrare nelle prime 4 d’Europa. La sfida dello Stade Louis II sarà invece trasmessa su Premium Sport 2.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi



I principali eventi di mercoledì 19 aprile



Ore 11:00 Tennis: ATP Monte Carlo, 4a giornata (diretta su Sky Sport 2)

Ore 20:00 Basket: Eurolega, Olympiakos-Efes (diretta su Fox Sports HD)

Ore 20:45 Champions League: Barcellona-Juventus (diretta su Canale 5 e Premium Sport HD)

Ore 20:45 Champions League: Monaco-Borussia Dortmund (diretta su Premium Sport HD 2)