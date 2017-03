Sport in tv, 18 marzo 2017: Ciclismo, la Milano-Sanremo è in chiaro su Rai 2; su Dmax il Sei Nazioni di rugby

Sono davvero tantissimi gli eventi sportivi proposti in tv nella giornata di sabato 18 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi), trasmessi sia in chiaro sui canali del digitale terrestre sia sulla pay tv. A partire dalle ore 12.30 Dmax offre in chiaro l'ultima giornata del Sei Nazioni di rugby, con gli azzurri allenati da Conor O'Shea a caccia di una vittoria nella difficile trasferta contro la Scozia e a seguire gli altri due match Francia-Galles e Irlanda-Inghilterra. Su Rai 2 e Rai Sport HD, invece, si inizia a respirare l'aria dei Grandi Giri ciclistici, con la Milano-Sanremo che anticipa di qualche settimana il più prestigioso Giro d'Italia.



Nel pomeriggio di Sky va in scena il consueto appuntamento con la Serie B, giunta alla 31a giornata di una stagione che ha ancora molto da dire. La lotta per la testa della classifica passa da Frosinone-Vicenza (diretta su Sky Calcio 1), Pro Vercelli-Verona (diretta su Sky Calcio 2) e Carpi-Spal (diretta su Sky Calcio 3), dove non sono ammessi passi falsi.



Ma lo spettacolo del grande calcio non finisce qui, perchè alle 18 si apre la 29a giornata della Serie A con Torino-Inter, sfida da un particolare valore personale per Belotti e Icardi, i due centravanti che si contendono la testa della classifica di capocannoniere (diretta su Sky Supercalcio, Premium Sport e Sky Calcio 1). Il Milan, invece, scende in campo alle alle ore 20.45, quando a San Siro riceverà un Genova in crisi di risultati e reduce dalla sconfitta nel derby con la Sampdoria (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport e Sky Calcio 1). Per le due milanesi si tratta di un match point importante per restare aggrappate alla zona Europa e arrivare alla sosta in tranquillità.





A tutto ciò si aggiungono inoltre le

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi odierni

ore 12.30 Rugby Sei Nazioni: Scozia-Italia (diretta su Dmax)

ore 13.00 Liga: Eibar-Espanyol (diretta su Fox Sports)

ore 13.30 Premier League: West Bromwich-Arsenal (diretta su Sky Sport 3)

ore 14.15 Ciclismo: Milano-Sanremo (diretta su Rai 2, Rai Sport HD, Eurosport 2)

ore 14.45 Rugby Sei Nazioni: Francia-Galles (diretta su Dmax)

ore 15.00 Serie B: Frosinone-Vicenza (diretta su Sky Calcio 1)

ore 15.00 Serie B: Pro Vercelli-Verona (diretta su Sky Calcio 2)

ore 15.00 Serie B: Carpi-Spal (diretta su Sky Calcio 3)

ore 15.00 Serie B: Trapani-Bari (diretta su Sky Calcio 4)

ore 15.00 Serie B: Avellino-Novara (diretta su Sky Calcio 5)

ore 15.00 Serie B: Brescia-Spezia (diretta su Sky Calcio 6)

ore 15.00 Serie B: Ascoli-Cittadella (diretta su Sky Calcio 7)

ore 15.00 Serie B: Pisa-Latina (diretta su Sky Calcio 8)

ore 16.00 Premier League: Stoke City-Chelsea (diretta su Sky Sport 3)

ore 16.00 Slalom Gigante Maschile (diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2)

ore 16.15 Liga: Ath. Bilbao-Real Madrid (diretta su Fox Sports)

ore 17.00 Rugby Sei Nazioni: Irlanda-Inghilterra (diretta su Dmax)

ore 17.00 Ligue 1: Nantes-Nizza (diretta su Premium Sport 2)

ore 17.00 Slalom Speciale Femminile (diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2)

ore 18.00 Serie A: Torino-Inter (diretta su Sky Supercalcio, Sky Calcio 1, Premium Sport)

ore 18.30 Premier League: Bournemouth-Swansea (diretta su Sky Sport 3)

ore 18.30 Bundesliga: E. Francoforte-Amburgo (diretta su Sky Sport Plus)

ore 18.30 Liga: Alaves-Real Sociedad (diretta su Fox Sports)

ore 19.00 Tennis: ATP Indian Wells, 1° Semifinale (diretta su Sky Sport 2)

ore 20.00 Ligue 1: Bordeaux-Montpellier (diretta su Premium Sport 2)

ore 20.45 Serie A: Milan-Genoa (diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1, Premium Sport)

ore 20.45 Liga: Betis-Osasuna (diretta su Fox Sports)

ore 21.30 Tennis: ATP Indian Wells, 2° Semifinale (diretta su Sky Sport 2)

ore 22.00 UFC: Manuwa-Anderson (diretta su Sky Sport Plus)

ore 02.30 NBA: Denver-Houston (diretta su Sky Sport 2)