Sport in tv, 17 febbraio 2017: Juventus-Palermo è in diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport

Lo sport in tv del 17 febbraio (guarda tutti gli eventi in programma) mette in evidenza gli anticipi del weekend, a partire dalla Serie A con la Juventus che ospita il Palermo per il 25° turno della stagione. Nella gara trasmessa da Premium Sport, Sky Sport 1 e Sky Supercalcio, i bianconeri guidati da Allegri cercheranno di centrare la quinta vittoria consecutiva, per poi preparare al meglio la gara di Champions League con il Porto, in programma mercoledì 22 febbraio.



Alle 20.30 scendono in campo anche Latina e Novara nella gara che apre la 26° giornata del Campionato Cadetto. Cinque le lunghezze che separano in classifica le due squadre e i tre punti in palio al Domenico Francioni permetterebbero a entrambe di allontanarsi dalla zona play-out.



Per gli altri sport va segnalato, oltre al consueto appuntamento con il mondiale di sci in onda sued, anche ilche apre il weekend dedicato agli All Star Game NBA : le stelle più talentuose del campionato dia stelle e strisce si sono date appuntamento aper l’evento più atteso dell’anno nel mondo della palla a spicchi. L’evento sarà seguito daper tutto il fine settimana.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 09.15 Sci, Coppa del Mondo: Slalom Gigante Maschile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 12.45 Sci, Coppa del Mondo: Slalom Gigante Maschile (diretta su Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 20.30 Serie B: Latina-Novara (diretta su Sky Calcio 2)

ore 20.30 Bundesliga: Augsburg-Bayer Leverkusen (diretta su Fox Sports)

ore 20.30 Basket, Serie A2: Legnano-Siena (diretta su Sky Sport 2)

ore 20.45 Serie A, Juventus-Palermo (diretta su Premium Sport, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1)

ore 20.45 Liga: Granada-Betis (diretta su Sky Sport Plus)

ore 20.45 Ligue 1: Bastia-Monaco (diretta su Premium Sport 2)

ore 03.00 NBA Rising Stars Challenge (diretta su Sky Sport 2)