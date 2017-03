Sport in tv, 16 marzo 2017: Europa League, Roma-Lione è solo su Sky Sport; TV8 trasmette in chiaro la diretta gol

Archiviati definitivamente gli ottavi di finale della Champions League, lo sport in tv del 16 marzo (guarda tutta la programmazione di oggi) sposta i riflettori sull’Europa League e sulla Roma di Spalletti, chiamata nella difficile impresa di ribaltare il 4-2 subito dal Lione nella gara di andata al Parc Olympique. In campionato i giallorossi hanno mantenuto il secondo posto in classifica battendo il Palermo con un netto 3-0, ma anche il Lione non è stato da meno e nella 29° giornata di Ligue 1 ha fatto registrare un tondo 4-0 ai danni del Tolosa.

La partita dell’Olimpico sarà dunque decisiva per le sorti della Roma, che avrà bisogno di tutto il sostegno dei suoi tifosi per mettere in campo una prestazione maiuscola e continuare l’avventura europea. TV8, che inizialmente aveva annunciato la visione in chiaro della partita, trasmetterà la diretta gol con i collegamenti

da tutti i campi di gioco per seguire, con rimbalzo di linea in tempo reale, tutte le azioni più importanti e le reti che determineranno l'accesso ai quarti di finale. Roma-Lione sarà dunque trasmessa in diretta solo su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, mentre il canale 8 del digitale terrestre farà rivivere le emozioni della sfida in replica e in versione integrale a partire da mezzanotte e mezzo.





In serata sui canali divanno in onda anche le altredi ritorno degli, con ildiimpegnato a risolvere la praticadopo ildell’andata (), mentre losfida in untutto tedesco il, che aieliminò ladi(diretta su).

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi odierni

ore 14.00 Viareggio Cup: Fiorentina-Garden City Panthers (diretta su Rai Sport HD)

ore 16.25 Super G Femminile (diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2)

ore 16.45 Salto con gli Sci, Coppa del Mondo (diretta su Eurosport)

ore 17.55 Super G Maschile (diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2)

ore 19.00 Europa League: Besiktas-Olympiacos (diretta su Sky Sport 3, Sky Calcio 2)

ore 19.00 Europa League: Krasnodar-Celta Vigo (diretta su Sky Calcio 3)

ore 20.45 Eurolega: EA7 Milano-Stella Rossa (diretta su Fox Sports)

ore 21.00 Tennis: ATP Indian Wells, 1° quarto di finale (diretta su Sky Sport 2)

ore 21.05 Europa League: Roma-Lione (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1)

ore 21.05 Europa League: Manchester Utd-Rostov (diretta su Sky Sport 3, Sky Calcio 2)

ore 21.05 Europa League: Borussia M.-Schalke 04 (diretta su Sky Calcio 3)

ore 23.30 Copa Libertadores: Chapecoense-Lanus (diretta su Fox Sports)

ore 03.00 Tennis: ATP Indian Wells, 2° quarto di finale (diretta su Sky Sport 2)

