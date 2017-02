Sport in tv, 16 febbraio 2017: Europa League, Villarreal-Roma è trasmessa in chiaro su TV8

Lo sport in tv del 16 febbraio (guarda tutti gli eventi in programma) si concentra sul ritorno in campo delle squadre ancora in corsa per l’Europa League, chiamate ad affrontarsi nelle gare di andata dei sedicesimi di finale. La prestigiosa competizione (in esclusiva su Sky) vede impegnate anche le italiane Fiorentina e Roma, con la sfida dei giallorossi visibile anche in chiaro su TV8. Per il gruppo allenato da Spalletti è stato sorteggiato il Villarreal, che è reduce in campionato da una vittoria e due pareggi. Nelle fasi a gironi, il club spagnolo aveva ottenuto il secondo posto alle spalle dell’Osmanlıspor in un gruppo alla portata della squadra guidata da Fran Escribá.





Alle 19.00 ladideve vedersela invece con ilin una trasferta che può rivelarsi molto insidiosa. Dopo il K.O. subito proprio dallain campionato, i Viola hanno reagito bene conquistando inel confronto con l’Udinese e arrivano molto motivati alla gara di, trasmessa in diretta da Sky Sport 1 e Sky Calcio 1.

Sport in tv, la programmazione completa

I principali eventi odierni:

ore 09.30 Mondiali Sci: Slalom Gigante Femminile (diretta su Eurosport)

ore 12.45 Mondiali Sci: Slalom Gigante Femminile (diretta su Eurosport)

ore 17.00 Europa League: Krasnodar-Fenerbahce (diretta su Sky Sport 3)

ore 19.00 Europa League: Borussia M'Gladbach-Fiorentina (diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 1)

ore 19.00 Europa League: Gent-Tottenham (diretta su Sky Sport 3, Sky Calcio 2)

ore 21.05 Europa League: Villarreal-Roma (diretta su TV8, Sky Sport 1, Sky Calcio 1)

ore 21.05 Europa League: Manchester Utd-St. Etienne (diretta su Sky Sport 3, Sky Calcio 2)

ore 02.00 NBA: Chicago-Boston (diretta su Sky Sport 2)