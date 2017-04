Sport in tv, 16 aprile 2017: F1, la gara del Bahrain live in chiaro su Rai 1

Orfano della Serie A che ha anticipato a sabato le sfide della 32a giornata, lo sport in tv si sofferma sul terzo Gran Premio di F1, in programma sul circuito di Sakhir alle ore 17. Per la prima volta dal via della nuova stagione, la diretta dal Bahrain sarà visibile anche in chiaro, su Rai 1, oltre alla copertura del canale tematico Sky Sport F1. Dopo lo spettacolare GP della Cina, il circus della F1 non fa soste e sul moderno circuito arabo mette in scena un nuovo testa a testa tra Mercedes e Ferrari.

Hamilton è reduce dalla vittoria di Shanghai e vorrebbe mettere al più presto le mani sul titolo sfumato l'anno scorso a vantaggio di Rosberg, ma per il pilota britannico l'ostacolo numero uno è rappresentato dalle rosse di Vettel e Raikkonen, protagoniste di un avvio di stagione particolarmente esaltante. La scuderia di Maranello ha dimostrato di aver lavorato molto bene durante l'inverno e vorrebbe tornare presto sul gradino più alto del podio, come ha già fatto all'esordio in Australia.



Gli eventi sportivi in programma domenica non si limitano, però alla gara motoristica: alle ore 13 su Sky Sport 2 si apre l'ATP di Montecarlo, che vede Rafa Nadal principale favorito visto che sulla terra rossa ha già trionfato ben nove volte.



Per gli amanti del calcio occhi puntati sul big match di Premier League tra Manchester United e Chelsea, in diretta alle 17.00 su Sky Sport 3. Dopo l'animata discussione avvenuta in FA Cup, Conte e Mourinho tornano a sfidarsi in campionato per un match in cui è vietato sbagliare. I blues devono vincere per tenere a distanza il Tottenham e avvicinarsi ulteriormente al titolo, ma Ibrahimovic e compagni lottano per entrare in Europa e cercano punti preziosi per giocarsi il quarto posto con il City di Guardiola.

Sport in tv, la programmazione completa di oggi

I principali eventi di domenica 16 aprile



ore 12.00 Liga: Leganes-Espanyol (diretta su Fox Sports)

ore 13.00 Tennis: ATP Montecarlo, 1a giornata (diretta su Sky Sport 2)

ore 14.30 Eredivisie: Feyenoord-Utrecht (diretta su Fox Sports)

ore 14.30 West Bromwich Albion-Liverpool (diretta su Sky Sport 3)

ore 15.00 Ligue 1: Nantes-Bordeaux (diretta su Premium Sport)

ore 15.30 Bundesliga: Werder Brema-Amburgo (diretta su Sky Sport Plus)

ore 17.00 F1, GP Bahrain: Gara (diretta su Sky Sport F1, Sky Sport 1, Rai 1)

ore 17.00 Premier League: Manchester United-Chelsea (diretta su Sky Sport 3)

ore 17.00 Ligue 1: Bastia-Lione (diretta su Premium Sport)

ore 17.30 Bundesliga: Darmstadt 98-Schalke 04 (diretta su Sky Sport Plus)

ore 18.30 Liga: Betis-Eibar (diretta su Fox Sports)

ore 20.45 Liga: Granada-Celta Vigo (diretta su Fox Sports)

ore 21.00 Ligue 1: Marsiglia-Saint Etienne (diretta su Premium Sport 2)